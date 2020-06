Slimane tripoté par une fan : "Plus qu'une main aux fesses..."

Plus que jamais, Slimane est sur l'autoroute du succès. En solo comme en duo, son album VersuS avec Vitaa étant un énorme carton dans les charts avec 300 000 exemplaires écoulés, soit une certification triple disque de platine. Outre une Victoire de la musique pour leur chanson Ça va, ça vient, ils viennent aussi de décrocher la Chanson de l'année pour Avant toi. Le jeune homme s'est donc constitué un public fidèle...

Samedi 13 juin 2020, Slimane était invité dans l'émission On refait la télé sur RTL et il a ainsi évoqué son rapport à la notoriété, lui qui a soudain accédé à la lumière après sa victoire dans The Voice. "Moi, je suis très embarrassé. (...) Je n'ai jamais été fan de gens, donc parfois, j'ai du mal à comprendre et, parfois, ça va trop loin. (...) Il y a déjà des gens qui m'ont touché là où il ne fallait pas me toucher. Il y a une dame de 50 ans qui m'a mis plus qu'une main aux fesses, elle m'a attrapé les fesses !", a ainsi raconté le chanteur de 30 ans. De quoi lui laisser un souvenir impérissable. Lui qui avait été frustré, tout comme sa camarade Vitaa, de devoir abandonner la scène à cause du confinement lié à la lutte contre le coronavirus, nul doute qu'il fera doublement plus attention lorsqu'il retournera au contact du public...

Slimane entretient un rapport compliqué avec son corps, qui peut en partie expliquer pourquoi il n'apprécie pas spécialement d'être touché par des fans trop entreprenantes. Ancien obèse, le chanteur a toutefois beaucoup minci et il a déjà eu l'occasion de montrer le résultat. "J'étais obèse, c'était médical. Je suis même monté jusqu'à 125-130 kilos", avait-il confié à Thierry Ardisson sur C8, en 2018. Il avait ensuite expliqué être "toujours en lutte" et que "toute [sa] vie ce sera[it] comme ça". Au moins, il peut se rassurer en se disant que peu importe son apparence, il est au goût d'au moins une fan !