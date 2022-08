Slimane, un de ses frères travaille pour lui : "Ce n'est pas simple..."

Il vit pour l'amour, il chante l'amour. Si on ne sait toujours pas dans quelles circonstances a eu lieu la naissance de sa fille Esmeralda, née en janvier 2022, Slimane a décidé de parler de ses sentiments, à coeur ouvert, sur son nouvel album Chroniques d'un cupidon, qui sortira dès la rentrée, le 2 septembre prochain. Sur ce nouvel opus, on ne retrouvera peut-être pas Vitaa, la complice de toujours de l'artiste, mais tout un tas d'autres consoeurs et confrères : Soprano, Manal, La Zarra, Claudio Capéo ou encore Lyna Mahyem.

J'ai mis deux ans à l'écrire

L'amour, il en a à revendre et dédie, dans ce nouvel album, des titres à plusieurs membres de son entourage. "J'ai mis deux ans à l'écrire, explique Slimane dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Pendant longtemps, j'ai attendu et cherché à être amoureux avec tout ce que cela implique : les joies, les peines, les doutes. Mais je me suis rendu compte que j'étais entouré de plein d'amour : celui de ma famille, celui que j'ai pour ma fille depuis quelques mois... un amour plus universel qui m'épanouit. Et sans doute plus durable aussi."

Ce n'est pas simple, mais ils sont mes remparts contre le reste du monde

En couple ou célibataire ? Slimane préfère conserver son jardin secret... secret ! Pour autant, on sait qu'il a écrit le titre Des milliers de je t'aime pour sa petite Esmeralda et Dans le noir pour sa maman, qui perd progressivement la vue à cause de son diabète. La famille, c'est toute sa vie. Certains membres du clan évoluent, d'ailleurs, dans son ombre - il est issu d'une fratrie de quatre. "Ce n'est pas simple, mais ils sont mes remparts contre le reste du monde... et dans tous les sens du terme pour mon frère, puisqu'il s'occupe de ma sécurité, explique le chanteur de 32 ans. Ils sont toujours là pour moi et ne me regardent jamais comme quelqu'un de différent. Ils voient l'envers du décor et savent à quel point je mets toute mon énergie dans mon travail..."

