Sloane : Qui est sa fille Morgane, femme d'affaires à succès ?

On ne présente plus Chantal Richard, ou plutôt Sloane. Car c'est bien sous ce pseudonyme que l'artiste de 63 ans s'est fait connaître dans les années 1980. À l'époque, elle faisait chanter et danser les français avec son partenaire de scène Peter (alias Jean-Pierre Savelli) sur des tubes tel que Besoin de rien, envie de toi. Mais à la vie, c'est avec un certain Thierry que Sloane s'est épanouie pendant dix-sept ans avant qu'il ne la quitte pour "une femme plus jeune". Les époux ont tout de même eu le temps de s'offrir mutuellement le plus beau des cadeaux, celui d'avoir un enfant. Et c'est une petite fille prénommée Morgane qui a pointé le bout de son nez il y a une trentaine d'années.

Contrairement à d'autres enfants de stars, Morgane n'a pas du tout suivi les pas de sa mère dans le milieu de la musique. La jeune femme ne manque toutefois pas de créativité. Une qualité dont elle fait preuve à travers son métier : productrice de chocolat. C'est à Tahiti qu'elle a même lancé son entreprise, Tahiti Origin by M. Pour réaliser ses rêves, Morgane est passée par la prestigieuse École Ducasse, où elle a obtenu un CAP de pâtisserie. La fille unique de Sloane a par la suite fait ses armes auprès de Meilleurs Ouvriers de France et de Champions du Monde de Pâtisserie. Autant d'expériences enrichissantes qui lui ont permis de se spécialiser dans le cacao.

Elle me soutient énormément en tant que maman dans mon projet

Investie à 100% dans Tahiti Origin by M, Morgane s'occupe de chaque étape, de la récolte dans les cacaoyers jusqu'à la conception de tablettes sans additifs, sans conservateurs ni arômes artificiels. Rapidement, la fille de Sloane s'est fait un nom dans le milieu de la chocolaterie. Son travail a d'ailleurs été salué par le Club Criollo et le Club des Croqueurs de Chocolat, deux associations réputées regroupant des spécialistes du chocolat. Résultat, elle est souvent sollicitée, comme lors du traditionnel marché de Noël à Valenciennes, région où sa mère vit. Cette dernière ne manque d'ailleurs jamais de venir l'encourager. "Elle sera présente durant tout le week-end à mes côtés sur le marché de Noël. Elle me soutient énormément en tant que maman dans mon projet. Dès ce vendredi, elle proposera aussi des dédicaces aux clients qui viendront se procurer les tablettes de chocolat que je propose", a confié Morgane en 2019 pour un journal local.

Vaimalama Chaves, ambassadrice glamour pour sa marque de chocolat

Et ce n'est pas tout, véritable icône du chocolat, la jolie brunette a eu l'opportunité de témoigner de son talent lors du défilé de robes "cacaotées" au Salon du Chocolat en 2019. Des robes dessinées par des créateurs de renom et portées par des personnalités publiques. Morgane Richard avait vu son chocolat être représenté par une égérie de choix, à savoir Miss France 2019, Vaimalama Chaves, originaire de Tahiti.

L'année 2020 s'est révélée toute aussi fructueuse puisque Morgane a réalisé un autre de ses rêves, celui d'ouvrir sa boutique de chocolat. "J'ai une casquette de chef d'entreprise maintenant donc new job!", se réjouissait-elle en réponse à un commentaire sur Instagram. Du côté de sa vie privée en revanche, Morgane se fait plutôt discrète. Sur ses réseaux sociaux, on remarque toutefois qu'en février 2020, elle s'est affichée très complice au côté d'un mystérieux jeune homme lors d'une balade à la plage...