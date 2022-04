Sofia Richie est fiancée ! Photos de la romantique demande et du sublime diamant

Sofia Richie est fiancée ! C'est ce qu'elle a annoncé sur son compte Instagram ce mercredi en publiant une série de photos de la fameuse demande...

L'heureux élu, assez méconnu, se prénomme Elliot Grainge. Le couple se trouvait au Four Seasons Hualalai pour ce moment plein de romantisme. On a pu découvrir le jeune homme de 28 ans mettre le genou au sol devant un coucher de soleil, au milieu d'un décor floral. Sur le second cliché, les fans de Sofia ont pu découvrir leur idole en train d'embrasser son nouveau fiancé, avec sa radieuse bague au doigt. "Pour toujours n'est pas assez", a ajouté la jeune femme de 23 ans en légende. Les proches du couple n'ont pas tardé à réagir. Lori Harvey et Simon Huck ont ouvert le bal, en commentant avec enthousiasme : "Oh mon dieu bébé, félicitation" et "Wow, quoi !"