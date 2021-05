Sofia Richie : Amoureuse et canon avec son chéri, ils s'éclatent en vacances

"Meilleur couple", "Nouveau mec nouvelle vie, alors vis là", "De meilleurs choix apportent de meilleurs souvenirs", peut-on lire en commentaire de l'image. Ainsi, les followers de Sofia Richie partagent son bonheur au côté d'Elliot. Ils l'avaient identifié sous un masque de protection qu'il porte sur leur précédente photo, prise dans un ascenseur et publié sur Instagram le 26 mars dernier.

Le jeune homme de 27 ans, discret, exerce le métier de PDG d'un label de musique indépendant, 10K Projects, qu'il a également créé. Elliot est aussi le fils de Lucian Grainge, le PDG d'Universal Music Group. Il fait l'unanimité auprès des admirateurs de Sofia Richie, contrairement à son ex, Scott Disick, qui a mis un terme à leur relation en août 2020.

Depuis, Scott a lui aussi a retrouvé l'amour avec une autre fille de star, encore plus jeune que Sofia : Amelia Gray, la fille des acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin, âgée de 19 ans. Il en pincerait toujours pour Kourtney Kardashian, la maman de ses trois enfants (Mason, Penelope et Reign, âgés de 11, 8 et 6 ans). Dans un épisode de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, Scott lui a révélé qu'il souffrait de la voir avec un autre homme, et lui a proposé de se remettre ensemble.