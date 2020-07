Soko : L'éducation de son fils avec une femme : "On subit des remarques..."

Grand retour le 12 juin dernier. Soko a sorti un troisième album, composé de douze pistes, intitulé Feel Feelings. Un opus qui se base sur les sentiments humains et sur l'histoire personnelle de la chanteuse, elle qui prône la force de l'autofiction. Des tourments, de l'amour... et de nombreux hymnes queer, la chanteuse étant ouvertement pansexuelle. "C'est naturel pour moi, explique-t-elle au magazine Numéro. Je vis avec une fille, Stella, et nous élevons un petit garçon ensemble : c'est mon quotidien. Donc je trouvais essentiel de faire entendre ma voix là-dessus et de participer à la visibilité."

Soko est une Bordelaise qui a fui ses terres. Depuis treize ans, elle vit à Los Angeles, ville où elle ressent davantage de liberté d'être. "J'ai la chance d'habiter en Californie, un État très progressiste sur cette question, précise la chanteuse de 34 ans. Mais quand on rentre en France, on subit davantage de remarques. On me demande : 'C'est ta soeur ?' Et je réponds : 'Non, c'est ma meuf !'" Soko a été en couple avec la comédienne Kristen Stewart. Le 30 octobre 2018, elle a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Indigo Blue Sokolinski.