Soldes : récap du top 3 des promos exceptionnelles de cette fin de semaine !

Le café est la boisson chaude la plus consommée en France ! Une information primordiale pour toutes ses enseignes qui ne cessent de se développer et de proposer des machines à café de qualité à leurs consommateurs. En effet, les Français sont de plus en plus regardant sur les produits qu'ils consomment. Ils sont même parfois prêts à payer plus pour avoir des produits authentiques non transformés !

C'est le cas des machines à café. Les machines avec broyeur intégré explosent en France depuis plusieurs années. Et pour cause : c'est le seul véritable moyen d'obtenir du café fraîchement moulu avant chaque utilisation. L'arôme naturel est ainsi conservé et la saveur authentique du café est maintenue.

La machine à café Delonghi Magnifica S

Devenir un véritable barista, directement de chez vous, ça vous tente ? C'est la promesse que vous fait la machine à café Delonghi Magnifica S. Vous allez pouvoir préparer votre boisson favorite en un rien de temps et ainsi retrouver l'essence même du café, sans qu'aucun arôme ne soit altéré. La mouture peut être réglée sur 13 positions afin de vous puissiez obtenir votre café, parfaitement comme vous l'aimez.

Les grains seront moulus au moment même ou vous appuierez sur le bouton pour faire votre café. Cette technique permet d'obtenir un café frais tout en conservant le goût authentique de vos grains de café. Et si un membre de votre famille n'est pas un friand des cafés, mais des cappuccinos, il pourra s'en faire de délicieux grâce à la buse vapeur intégrée. Vous obtiendrez une onctueuse mousse de lait !

Plusieurs réglages vous sont proposés afin de choisir entre différentes options. Café long, court, serré, chaud, brûlant... C'est vous qui choisissez !

N'attendez plus, craquez dès maintenant pour votre machine à grains Delonghi, actuellement à 387,36€ sur Cdiscount !