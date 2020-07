Sonequa Martin-Green (Star Trek) maman : accouchement dans l'eau, à la maison

Sonequa Martin-Green est maman pour la deuxième fois ! L'actrice star de The Walking Dead et Star Trek : Discovery et son mari viennent de devenir parents d'une petite fille. Prénommée Saraiyah Chanté, elle est née le dimanche 19 juillet 2020.

"Nous avons accueilli notre adorable petite fille dimanche dernier, le 19 juillet, à 8h32 du matin. C'était une naissance à la maison profondément belle, et maintenant nos deux enfants sont nés dans l'eau. Nous n'avons jamais ressenti le moindre manque, mais maintenant qu'elle est là, nous ressentons un sentiment parfait de plénitude", a expliqué Sonequa Martin-Green, qui a donc accouché de manière complètement autonome et naturelle.

"Son nom est Saraiyah Chaunté Green, elle a les initiales et le deuxième prénom de sa mère. Elle est incroyablement parfaite, exactement comme son frère. Elle est la pièce finale de notre puzzle d'amour", a ajouté l'actrice de 35 ans, tout en partageant plusieurs photos du bambin. L'occasion de voir que le petit Kenric Justin II, âgé de 5 ans, a bien grandi.