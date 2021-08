Sonia (Mariés au premier regard) est en couple : elle officialise en photo : "C'est le bon..."

La roue a tourné pour l'une des candidates de Mariés au premier regard (M6). Le 1er août 2021 Sonia, révélée dans l'édition 2019, a annoncé qu'elle avait retrouvé l'amour. Et cette fois elle en est certaine, c'est l'homme de sa vie !

Sur Instagram, les abonnés de la belle brune de 31 ans ont découvert une photo sur laquelle on peut voir sa main posée sur la cuisse d'un homme. La main de ce dernier est près de la sienne. Si les internautes n'ont pas pu découvrir le visage de la mystérieuse personne qui se trouvait à côté de Sonia, ils étaient heureux de découvrir qu'elle avait trouvé chaussure à son pied. "Tu sais quand on te dit : Sonia tu le ressentiras quand c'est le bon, ça te tombera sur le coin du nez et quand les choses doivent se faire elles se font sans mascagner... Surtout quand c'est l'ami à des amis que tu connaissais déjà en fait et qu'en plus il est chef et qu'il fait du chocolat", a-t-elle écrit en légende de sa publication.