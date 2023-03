Sonia Rolland marquée par un commentaire difficile que lui a fait Alain Delon

Aux manettes d'un court-métrage ainsi que d'un documentaire sur le Rwanda, Sonia Rolland est désormais plongée dans la réalisation d'Un destin inattendu, sa fiction dont le tournage s'est achevé à la Réunion à la fin de l'année 2022. Tandis qu'elle poursuit son travail sur cette oeuvre, elle a accordé du temps au journal Le Monde pour revenir sur son riche parcours. Inévitablement, elle aborde une période particulière : son sacre en tant que Miss France. En 1999, elle est couronnée reine de beauté de France, devenant au passage la première femme d'origine métisse à remporter ce titre. Sa mère est en effet du Rwanda, fuyant le pays à l'heure du génocide, tandis que son père vient du Béarn. À la fin de son année de règne, Sonia Rolland a pu discuter avec une icône française, dont elle se souvient parfaitement des paroles.

"Qu'allez-vous faire maintenant ?", lui a demandé Alain Delon, président d'honneur du Comité Miss France à l'époque, lors que Sonia Rolland remet à sa successeuse son titre. Elle ne lui a pas caché son envie d'être comédienne et elle est touchée par le fait qu'il lui dise qu'elle ressemble à Joséphine Baker. Toutefois, la star veut la préparer à ce qui pourra l'attendre : "Cela ne va pas être facile. D'abord, vous avez été Miss France et le monde du cinéma ne l'acceptera jamais. En plus, vous êtes métisse. Si vous étiez noire, ça serait déjà très compliqué, mais peut-être plus simple."

Sonia Rolland maîtresse de son destin

Des remarques que Sonia Rolland, 42 ans, garde bien en mémoire. Comme elle en avait manifesté le désir, elle a s'est lancée comme actrice et a d'ailleurs incarné pour Woody Allen la mythique Joséphine Baker dans Minuit à Paris, Alain Delon a eu du flair ! Puis, c'est dans la peau de Léa Parker pour le petit écran que l'ancienne Miss fait des éclats, ou plus récemment dans Tropiques criminels qui cartonne sur France 2. Maman de deux filles, Tess (16 ans) - née de sa relation avec Christophe Rocancourt - et de Kahina, 12 ans, dont le père est son ex-compagnon Jalil Lespert, Sonia Rolland a pris sa vie en main pour écrire son destin, réaliser un film et surmonter tous les obstacles.

Une oeuvre pas complètement autobiographique mais inspirée de son vécu : "La vie de Nadia, une basketteuse qui va devenir Miss France un peu par hasard s'inspire effectivement de la mienne. Mais j'y ai mêlé plein d'autres histoires. C'est une fiction réaliste, un film qui raconte comme le destin d'une fille peut changer en une seconde." À découvrir prochainement sur les écrans.