Sonia Rolland topless en Martinique : la star fait monter la température

L'été est bel et bien là ! Sonia Rolland a partagé ce mardi 15 juin, un cliché d'elle pris par la photographe Sylvie Castioni. La belle apparaît le teint hâlé et le regard électrisant, les seins à peine dévoilés.

Dans les commentaires, les compliments ne se font pas attendre. "Du feu dans l'eau" écrit l'interprète de "Faut qu'j'travaille", Princess Erika. "Très joli Sonia" note Justine Kamara, 4e dauphine de Miss France 2017. L'acteur américain Gary Dourdan, Elodie Gossuin, la chanteuse Lââm ou encore les anciennes têtes couronnées Chloé Mortaud et Flora Coquerel : chacun y va de son petit émoji coeur ou flamme, pour dire son admiration à la belle.

Sonia Rolland en vacances : elle s'offre une parenthèse avec les siens

Sonia Rolland, qui a tourné dans de nombreuses séries télé à succès comme Léa Parker diffusée entre 2004 et 2006 sur M6, passe quelques mois par an en Martinique pour les besoins de la série Tropiques Criminels diffusée sur France 2. Récemment, elle se serait accordé un moment de répit en Martinique avec ses proches entre deux prises ! Son ex-compagnon et père de sa fille Kahina, 10 ans, Jalil Lespert s'est également rendu sur l'île pour passer du temps en famille. En effet, sur son compte Instagram, le réalisateur du biopic Yves Saint Laurent a posté quelques clichés localisés en Martinique et plus précisément à Tartane, un village qui se trouve dans la commune de La Trinité.

Malgré leur séparation, Sonia Rolland et Jalil Lespert se sont donc retrouvés sur le lieu de travail de l'actrice pour profiter de quelques jours au soleil entourés de leur fille, loin des regards indiscrets et du tumulte parisien.