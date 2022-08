Sophie Davant en couple avec William Leymergie : les 3 week-ends qui ont tout fait basculer

Sophie Davant (59 ans) et William Leymergie (75 ans), sont en couple. Alors qu'une rumeur persistante s'était installée, des photos partagées par Paris Match viennent confirmer cette idylle. Mais comment ces deux stars du petit écran sont passées de collègues/amis à amants ? Le magazine en dit plus...

En juin 2020, William Leymergie a la douleur de perdre sa femme adorée Maryline, victime d'une crise cardiaque fatale. Un coup du sort qui va abattre moralement l'animateur aux commandes de William à midi ! jusqu'à ce que Sophie Davant, appelée à la rescousse par les enfants de celui-ci, n'intervienne pour offrir à son ancien collègue et ami un peu de réconfort. L'animatrice, qui possède une belle maison en Normandie, lui propose alors une première fois de venir passer le week-end avec elle. Surprise : il accepte. "Le jour venu, elle découvre un homme étrangement absent, et à son tour, elle désespère. Elle tente malgré tout de le dérider, retrouve le ton et les codes de leurs déconnades de l'ère Télématin", lit-on. Une approche qui fonctionne puisque William Leymergie commence alors à se détendre et à retrouver un peu de bonne humeur.

Ravie d'avoir réussi à offrir à l'animateur une bulle de bonheur le temps d'un week-end, Sophie Davant récidive. "Elle se risque à lui proposer de revenir. Deux fois, trois fois, William passe un week-end chez elle, alors qu'il a toujours eu horreur de dormir chez des gens", précise le magazine. Petit à petit, la star d'Affaire conclue et son camarade prennent conscience qu'ils aiment particulièrement ce temps passé ensemble même si ce n'est que le temps d'un week-end... Après des vacances passées seule de son côté, Sophie Davant retrouve William Leymergie pour un dîner au cours duquel il se livre : elle lui plaît ! N'y croyant pas vraiment, pensant à une blague, l'animatrice ne prend pas cela au sérieux. Mais le destin ou Cupidon font leur oeuvre et force est de constater que, depuis, elle aussi semble avoir redécouvert celui qui avait été son mentor sur le petit écran sous un autre jour...