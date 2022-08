Sophie Davant et sa maison de Normandie : confidences sur sa douce vie loin de Paris

Affaire conclue, La lettre, Le Téléthon... Sophie Davant est très occupée par sa carrière sur le petit écran. Mais pas seulement : elle est aussi à la tête de S, le magazine de Sophie Davant. Une activité professionnelle intense qu'elle compense par du repos bien mérité dans sa maison de Normandie dès que l'occasion se présente.

Bien qu'originaire de Bordeaux, c'est finalement en Normandie que Sophie Davant a posé ses valises depuis quelques années, pour y établir sa résidence secondaire. "C'est une région vers laquelle je ne me serais pas tournée naturellement (...) C'est vraiment une région que l'on apprend à découvrir", confiait-elle à Côte fleurie, mettant aussi en avant sa proximité avec Paris. Est-ce ce qui a aussi séduit son camarade de la télé, Laurent Ruquier, également propriétaire d'un manoir dans la région ? L'animatrice âgée de 59 ans est tombée amoureuse des paysages, elle qui a jeté son dévolu sur une propriété située à Villerville, entre Trouville-sur-Mer et Honfleur. "C'est un village charmant, comme coupé du monde (...) C'est vraiment une belle région. Il y a une vraie qualité de vie", ajoutait-elle.

Sophie Davant a mis un certain temps avant de s'établir définitivement dans cette ville. "J'ai eu des maisons dans le bocage, du côté de Pont-L'Évêque et de Cormeilles. Je venais déjà souvent me balader ici. Des choix de vie m'ont obligée à déménager. J'ai donc cherché une maison exclusivement à Villerville. Tout est près, ainsi je peux rester à l'extérieur des grandes stations", expliquait la star à Ouest-France.

Sophie Davant, qui a eu l'occasion d'apprécier la Normandie avec son ex-mari Pierre Sled et leurs enfants avant d'en jouir toute seule, se la coule douce lorsqu'elle se rend dans sa résidence secondaire. "Je me promène sur la plage pendant des heures. Je choisis des endroits où il n'y a personne, à marée basse et je marche 8 À 10 kilomètres avec mon chien. J'ai vraiment besoin de ce contact avec le sable, les oiseaux et les falaises pour m'aérer la tête et couper avec l'ambiance parisienne", disait-elle cette fois auprès de Notre temps.