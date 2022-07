Sophie Davant scotchée : Michèle Laroque lui révèle un secret de famille improbable !

Elle est l'une des rares artistes de France à porter plusieurs casquettes. Depuis qu'elle a été découverte sur scène aux côtés de Pierre Palmade et Muriel Robin, Michèle Laroque multiplie les succès. Comédienne, humoriste de talent, Michèle Laroque est aussi une passionnée de danse et de musique ! Elle a d'ailleurs déjà poussé la chansonnette à plusieurs reprises, notamment pour les besoins de l'un de ses derniers films, Ténor, aux côtés du rappeur et beatboxer MB14.

Avec ces belles expériences à son actif, Michèle Laroque a donc plein de choses à raconter la concernant. C'est la raison pour laquelle elle était l'invitée de l'émission Ravie de vous rencontrer diffusée sur M Radio et présentée par Sophie Davant. Au cours de leurs échanges, Michèle Laroque a tenu à faire écouter Paradis Blanc de Michel Berger. L'occasion de révéler que l'actrice et le chanteur disparu partageaient bien plus que leur prénom.

"Michel Berger, que je n'ai malheureusement pas rencontré, c'est mon cousin. Par mon père, par les Laroque", a indiqué Michèle Laroque devant une Sophie Davant médusée. Dans son entourage, Michèle Laroque comptait un certain Pierre, cousin de son papa et "créateur de la sécurité sociale" marié à Colette. Cette dernière avait assisté à l'un des spectacles auxquels Michèle Laroque prenait part.

"J'étais au café théâtre et on chantait une chanson dans un spectacle. Ça servait le spectacle, plus que la musique. C'était une chanson que l'auteur du spectacle avait composée. Et elle, Colette Laroque, avait dit à un dîner de famille : 'Et bien, tu as une petite cousine qui s'appelle Michèle aussi et qui fait de la musique comme toi'. Quand j'ai su qu'elle avait dit ça à Michel Berger, j'étais toute rouge !", a-t-elle poursuivi.

En apprenant un tel lien de parenté, n'importe qui aurait souhaité rencontrer Michel Berger. Mais pas Michèle Laroque. Gênée à l'idée que des talents de chanteuse lui aient été attribués auprès d'un si grand artiste, la compagne de François Baroin a préféré ne jamais avoir à les lui prouver : "J'aurais adoré faire de la musique, j'aurais adoré être chanteuse, mais franchement, ce n'est pas que je n'assume pas, c'est que je suis lucide, je ne suis pas douée !" Michel Berger n'aura pas eu le temps de se faire sa propre opinion...