Sophie Favier et Cécile de Ménibus gourmandes au milieu des victuailles

Vendredi 15 novembre, une poignée de privilégiés a pu assister à la soirée organisée au Grand Palais, dans le chic 8e arrondissement de Paris, pour la première édition du Festival du Bien-Manger. Un événement entourant les festivités liées au 50e anniversaire du marché de Rungis. On a pu voir diverses personnalités.

Dans les allées de ce festival faisant la part belle aux produits de grande qualité, et alors que les fêtes de fin d'année approchent à toute vitesse et avec elles des tables entières de victuailles, il fallait ainsi compter sur la présence de l'ancienne animatrice télé Sophie Favier, vêtue d'un look street wear très réussi, aux côtés de sa collègue du petit écran Cécile de Ménibus, reconvertie en comédienne. Les deux femmes ont notamment pris la pose avec l'inattendu sosie de George Clooney, Pascal Carreras.

Il fallait aussi compter sur la cheffe et femme politique Babette de Rozières, Yann Eliès, Emmanuelle Jarry, Marie Gerometta, Steve Savidan, Maitre Alain Guibere, Béatrice Dossou, Daniele Evenou, Bruce Toussaint ou encore le chef Eric Briffard, Sophie Delaveau (de chez Renault), Fabrice de Rohan Chabot (Tekniart), Jean Paul Treboz, Laurent Petitguillaume, Sébastien Rogues, Vincent Ferniot, Benjamin Griveaux, Jacques Toubon, Patrick Toulmet (délégué interministeriel à l'apprentissage), Dominique Restino (président de la CCI Paris), Florence Hardy, Sophie Cluzel, Stéphane Layani, Guillaume Sarkozy...

De nombreux chefs, MOF et personnalités se sont réunis autour d'amateurs de saveurs et des grossistes passionnés de Rungis, pour célébrer le savoir-faire culinaire et l'art de vivre à la française. Les samedi 16 et dimanche 17 novembre, le Festival du Bien-Manger (géré par l'agence Øconnection) continuera d'accueillir dans une ambiance conviviale un public de gourmets sous la nef de ce fabuleux marché éphémère.

Petits et grands pourront découvrir à leur tour des animations ludiques dont un espace de 100m2 dédié aux enfants (ateliers olfactifs, cabane de contes, mini marché, etc...), des masterclass de chefs, une exposition de photographies culinaires, signées Patrick Rougereau, des restaurants éphémères et des Food Truck rassemblés dans un espace bistronomique ou encore des produits rares (ananas d'Equateur, citrons noirs, confitures de yuzu, etc.) Aujourd'hui, Rungis est devenu le plus grand marché de produits frais au monde et le symbole mondial du coeur gastronomique français.