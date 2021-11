Sophie Marceau : Souriante et ultrachic, l'actrice séduit à Berlin

La Boum et La Boum 2, Braveheart, LOL... Sophie Marceau possède une impressionnante filmographie. Elle y ajoute un nouveau long métrage et en fait activement la promotion. Après son grand retour au Festival de Cannes et une projection à Paris, l'actrice est partie à la conquête de la capitale allemande.

La 21e édition de la Semaine du film français à Berlin, un événement organisé par l'Institut français d'Allemagne, a commencé le mercredi 24 novembre 2021. Sophie Marceau s'y est distinguée ce jeudi 25 novembre. L'actrice a assisté à un photocall pour le film Tout s'est bien passé, sorti le 22 septembre et dont elle est l'héroïne.

Chic en costume noir, Sophie Marceau a enchaîné les poses devant les photographes et salué par plusieurs signes les spectateurs présents. Elle a été rejoint par le réalisateur et co-scénariste de Tout s'est bien passé François Ozon, la directrice générale d'UniFrance Daniela Elstner et enfin Cyril Blondel, directeur et conseiller de la culture et de l'éducation de l'Institut français d'Allemagne.

André Dussollier, Géraldine Pailhas et Charlotte Rampling, partenaires de Sophie Marceau dans le film, n'ont pas fait le voyage.