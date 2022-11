Sophie Tapie et son jeune chéri, des "baroudeurs", les amoureux s'isolent pour un séjour très romantique !

Ils sont tout simplement inséparables ! Peu de temps après sa rupture avec son mari Jean-Mathieu Marinetti, Sophie Tapie a succombé au charme d'un beau et jeune sportif. C'est désormais Baptiste Germain, qui évolue au Stade toulousain en tant que demi de mêlée, qui partage son quotidien. Littéralement, puisqu'ils ont très vite emménagé ensemble au Pays Basque. Alors qu'il vient à peine de célébrer son anniversaire avec elle - il fêtait ses 22 ans, elle en a 34 -, le spécialiste du ballon ovale s'est envolé, avec sa chérie dans la valise, en direction de l'Espagne. C'est ce que l'on peut voir, en tout, cas, sur les réseaux sociaux.

S'agissait-il d'un cadeau d'anniversaire ? Loin des stades et des pelouses, Baptiste Germain est apparu, sur les réseaux sociaux, en pleine activité sportive. Mais pas de rugby au programme. Il se promène actuellement dans le parc écologique espagnol Las bardenas Reales et n'hésite pas, entre deux randonnées, à prendre la pose avec sa douce pour immortaliser ce séjour. "Baroudeurs", écrit la chanteuse, de son côté, en partageant quelques images et vidéos capturées depuis leur véhicule. On dit que l'amour n'a pas de frontière... il faut croire que les sentiments se renforcent quand on les traverse main dans la main !