Sophie Tapie en couple avec un sportif bien plus jeune qu'elle, elle évoque enfin leur différence d'âge !

Afficher son amour ? Plutôt deux fois qu'une ! Depuis qu'elle est officiellement séparée de son mari, Jean-Mathieu Marinetti, qu'elle avait épousé au mois d'août 2020 après cinq ans d'amour, Sophie Tapie craque pour un autre homme. Un sportif bien connu des férus de rugby puisqu'il s'agit du jeune Baptiste Germain, qui évolue en tant que demi de mêlée au Stade toulousain. Le 21 novembre 2022, justement, est un jour important pour le couple, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Le sportif célèbre son anniversaire, ce lundi, lui qui est né à l'an 2000... soit douze ans après sa chérie.

Pas étonnant qu'ils passent la journée ensemble. Sophie Tapie et Baptiste Germain ne se quittent plus depuis des semaines. Ils se sont trouvés un amusant surnom, puisqu'ils s'appellent l'un l'autre "My Lobster" - c'est à dire "Mon homard", inspiré, peut-être, par le film de Yórgos Lánthimos datant de 2015 - et ils ont carrément aménagé ensemble, à Biarritz, dans le nouvel appartement du rugbyman. Ils pourraient même prochainement apparaître côte à côte à l'écran puisqu'il se chuchote que le couple serait à l'affiche de la suite du film 3 zéros de Fabien Onteniente. Mais en attendant qu'ils se donnent la réplique, et qu'ils pensent même à travailler main dans la main, place à la fête !

Nous deux contre le reste du monde

Sur son compte Instagram, Sophie Tapie a tenu a déclaré sa flamme à Baptiste Germain en cette journée si spéciale, pour le jeune homme né sous le signe du Scorpion. C'est ainsi qu'elle a partagé en ligne, une photographie sur laquelle elle apparaît à ses côtés, mais aussi auprès de son chien Zazou. L'occasion de crier son amour, mais aussi de commenter ces 12 années qui les séparent (voir le diaporama). "Joyeux anniversaire, écrit la fille du regretté Bernard Tapie. L'âge n'est qu'un chiffre, et l'amour lui ne sait pas compter. Je t'aime." Il faut croire que les tourtereaux ont déjà essuyé quelques critiques puisqu'elle ajoute, en très petit caractère : "Nous deux contre le reste du monde."