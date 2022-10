Sophie Tapie amoureuse tactile avec Baptiste Germain, qui dévoile un tatouage

Sophie Tapie semble vivre sa meilleure amie. Et ce depuis qu'elle vit une jolie histoire d'amour avec son nouveau compagnon Baptiste Germain. Officiellement séparée de son mari Jean-Mathieu Marinetti, qu'elle avait épousé en août 2020 après cinq ans d'amour, Sophie Tapie a dévoilé quelque peu de temps après sa nouvelle romance. La fille du regretté Bernard Tapie (mort le 3 octobre 2021 à 78 ans) a jeté son dévolu sur le rugbyman de 21 ans. Et tout va très vite entre les amoureux, qui se sont offert ce dimanche 16 octobre un moment de détente rien qu'à eux.

Ensemble, ils se sont installés à Biarritz, dans le nouvel appartement cosy du sportif. Pas question de prendre trop de temps, ils s'aiment et en sont sûrs. Alors forcément, les choses s'accélèrent. Et le duo a profité d'un dimanche ensoleillé sur la côte basque pour se retrouver en tête-à-tête ou presque puisque le chien de Sophie Elvis Tapie, était de la partie. Sur Instagram, la fille du regretté Bernard Tapie a ainsi publié quelques vidéos de cette pause détente. Et Baptiste Germain a immortalisé lui aussi ce moment, avec un carrousel d'images. Une photo de lui prise par sa compagne, mais aussi une photo du couple. La main sur la jambe de son boyfriend, la chanteuse de 34 ans, lunettes de soleil et sourire extra large, rayonne (voir le diaporama).