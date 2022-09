Sophie Tapie en couple avec Baptiste Germain : nouveau projet à deux... au cinéma !

Sophie Tapie n'aura pas mis trop de temps à se mettre de son divorce et tout semble aller pour le mieux avec son nouveau copain, le rugbyman Baptiste Germain. Récemment séparée de Jean-Mathieu Marinetti, la fille de Bernard Tapie a retrouvé rapidement l'amour auprès du rugbyman de 21 ans qui évolue au Biarritz Olympique. Le couple est d'ailleurs passé assez vite aux choses sérieuses puisque la chanteuse de 34 ans a semble-t-il déjà emménagé avec son nouveau compagnon du côté du Pays basque. Après des moments forcément compliqués suite au décès de son père et à son divorce, la belle blonde a trouvé le bonheur auprès du jeune sportif professionnel.

Une alchimie qui va même au-delà de la sphère privée puisqu'il semble bien que les deux tourtereaux soient associés sur un projet commun à venir avec un réalisateur bien connu, puisqu'il s'agit de Fabien Onteniente. Auteur de films à succès comme la trilogie Camping ou encore Disco, l'homme de cinéma de 64 ans a décidé d'offrir une suite à l'un de ses films à succès, 3 zéros, dont il tourne actuellement la suite, qui devrait s'appeler 4 zéros. Dans cette suite très attendue par les fans du premier opus, on devrait donc retrouver Sophie Tapie et son chéri si l'on se fie à la photo postée par le réalisateur sur son compte Instagram.

Scène de surf pour Baptiste et Sophie

Sur le cliché, on peut voir Fabien Onteniente, Sophie Tapie et Baptiste Germain le long de la plage et ce dernier porte une combinaison de surf, il se pourrait donc bien que la scène tourne autour de ce sport nautique. "On rentre à Paris #4zeros, à bientôt les amis", écrit l'ex de Mathilde Seigner en commentaire de sa photo, en y ajoutant les comptes Instagram de Sophie et Baptiste.