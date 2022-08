Sophie tapie vite recasée après son divorce : elle fait front avec son mec

L'année écoulée a été rude pour Sophie Tapie. L'artiste de 34 ans a perdu son papa en octobre 2021, emporté par la maladie. Une perte infernale pour qui entretenait des liens fusionnels avec Bernard Tapie. C'est bouleversée mais toujours digne que la plus jeune fille du couple Tapie s'était montrée lors des obsèques, au côté de son époux Jean-Mathieu Marinetti.

Cette épreuve, le couple ne semble malheureusement pas y avoir survécu. Fin mai dernier, Sophie Tapie a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux : "5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord en, je l'espère, 100 ans d'amitié, avait-elle écrit en story. C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes, mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre." Les ex semblent être restés en bons termes pour le plus grand bonheur de Sophie Tapie qui peut enfin exposer sa nouvelle vie amoureuse au grand jour.

L'heureux élu se prénomme Baptiste Germain et Sophie Tapie n'a plus envie de le cacher. Après les épreuves traversées ces derniers mois, la chanteuse s'accorde enfin le bonheur qu'elle mérite. Et ce dernier se trouve dans les bras du beau rugbyman.

Sur son compte Instagram, Sophie Tapie a même dévoilé un cliché d'eux deux, grand sourire aux lèvres, en bord de mer. Elle prouve d'ailleurs en légende qu'elle est prête à tout pour aller au bout de cette aventure en reprenant les paroles du titre de Ben Mazué, "Nous deux contre le reste du monde."