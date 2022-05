Karim Benzema à l'affiche de la suite d'un film culte français ! Fabien Onteniente lâche l'info

Karim Benzema vit une saison de rêve sur tous les points. L'attaquant français est en passe de réussir une année exceptionnelle à la pointe de l'attaque du Real Madrid, où il est arrivé en 2009. Après avoir longtemps été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, il a su attendre son heure et aujourd'hui le voilà à une marche d'amener son club sur le toit de l'Europe en remportant la finale de la Ligue des champions, qui se jouera à Paris le 28 mai prochain. Revenu en équipe de France entre temps, rien ne semble pouvoir empêcher le joueur de 34 ans d'obtenir le Ballon d'Or cette année et visiblement, il est désormais prêt à s'attaquer à d'autres récompenses, mais plutôt dans le cinéma !

C'est le réalisateur de la série de films Camping, Fabien Onteniente qui a fait la confidence hier. Après le succès de son film 3 Zéros, sorti il y a tout juste 20 ans et qui racontait l'ascension d'un jeune footballeur interprété par Lorànt Deutsch, le réalisateur de 64 ans va réaliser la suite ! Intitulé 4 Zéros, le film devrait pouvoir compter sur la star du Real Madrid comme guest-star du projet. C'est au travers de son ancien agent, le sulfureux Karim Djaziri que Karim Benzema s'est retrouvé attaché au projet.

Il portait le maillot bleu du Real et Karim me dit : 'Fabien, faut que tu prépares le rôle !'

Comme il le raconte à Nice-Matin, alors qu'il est en train d'attendre son avion pour se rendre au Festival de Cannes, Fabien Onteniente reçoit un coup de fil de l'ancien agent de joueurs. "Salut Fab ! C'est Karim Djaziri. Il faut que je te passe quelqu'un maintenant. Un acteur, un acteur !", relate le réalisateur, avant de poursuivre : "Et là, je vois sur FaceTime la tête de Benzema ! Il portait le maillot bleu du Real et Karim me dit : 'Fabien, faut que tu prépares le rôle !'. Un truc de malade. J'étais sous le choc. Puis Karim Djaziri reprend la parole : 'Fabien, il faut écrire le rôle pour Karim'".

La suite de 3 Zéros devrait s'annoncer alléchante avec la participation de Karim Benzema. On retrouvera bien sûr Gérard Lanvin, qui devrait être accompagné de Didier Bourdon et d'après Fabien Onteniente, la musique du film devrait être assurée par DJ Snake et Nekfeu, rien que ça ! Si l'on ne connaît pas encore la date de sortie du film, on a déjà hâte d'en savoir plus.