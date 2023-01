Sophie Thalmann embrasse fièrement son mari qui réalise un sacré exploit après avoir été sanctionné

Mariés depuis 2006 et parents de trois enfants (Charlie, 17 ans, Mika, 13 ans, et Robin, 5 ans), Sophie Thalmann et Christophe Soumillon sont clairement toujours aussi amoureux et forment véritablement la paire. Mais si elle est toujours là pour suivre ses courses, le jockey doit en revanche laisser sa passion à l'écurie une fois de retour à la maison. "Christophe reste le même, serein, concentré. Avec lui, c'est ça qui est incroyable : ça reste des journées comme les autres. A la maison, tous les deux, on n'en discute jamais. Cela reste son métier, et quand il passe la porte, on ne parle pas de tout ça. Ça a toujours été comme ça depuis que l'on est ensemble. Mais je prends toujours autant de plaisir à le suivre sur ses courses et à l'encourager", confiait-elle en 2021 au Parisien.