Squid Game dans la tourmente : une star de la série poursuivie pour agression sexuelle

Squid game était un peu devenue la série de tous les records, à sa sortie le 17 septembre 2021, puisqu'elle réalisait notamment le démarrage de l'histoire de Netflix, devant Les Chroniques de Bridgerton, avant d'être dépassée par Stranger Things et sa saison 4 l'année suivante. Sans compter que le programme s'offrait rapidement un nouvel exploit après sa sortie en comptabilisant plus de trois milliards de minutes de visionnage lors de la seule semaine du 4 octobre 2021. Une série qui reste encore aujourd'hui l'une des plus populaires sur la plateforme de streaming rouge et noire.

Ce huis clos - dans lequel des personnes en grande difficulté financière sont contraintes à s'entretuer lors de jeux d'enfants, dans le but de remporter le jackpot - est considéré pour beaucoup comme une sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme. Un thriller dystopique sud-coréen, dans lequel O Yeong-su occupe notamment une place importante. Son rôle dans la série lui a notamment permis de devenir, en janvier dernier, le premier sud-coréen à remporter un Golden Globe Award.

Des informations " pas factuellement incorrectes"

Mais cet acteur de 78 ans est dans la tourmente depuis, puisqu'il fait l'objet de poursuites pour une agression sexuelle datant de 2017, a indiqué l'AFP ce vendredi 25 novembre. On apprend que le parquet sud-coréen l'aurait formellement accusé jeudi 24 novembre d'avoir touché de façon inappropriée le corps d'une femme. L'acteur aurait également été laissé en liberté.

Des informations "pas factuellement incorrectes", a déclaré à l'AFP un responsable du parquet du district de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul, sans donner toutefois davantage de détails sur cette affaire... D'après les médias sud-coréens, le ministère de la Culture du pays a décidé dans la foulée d'interrompre une campagne publicitaire qui mettait en scène O Yeong-su.

Sauf surprise, l'acteur ne devrait pas jouer dans la saison 2 de Squid Game qui doit être mise en ligne au plus tôt fin 2023 ou début 2024... Ce dernier nie quant à lui les faits et a simplement reconnu avoir "tenu la main de la femme pour lui montrer le chemin autour d'un lac".