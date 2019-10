Stacey Dash (Clueless) emprisonnée par erreur pour violences conjugales ?

Stacey Dash n'a pas passé le dimanche soir qu'elle aurait pu espérer. Le 29 septembre 2019, la comédienne, connue pour son rôle de Dionne Davenport dans la série et le film Clueless, a été arrêtée à son domicile. Les forces de l'ordre se sont effectivement rendues dans le comté de Pasco (Floride) pour stopper une altercation tumultueuse entre l'actrice et son époux Jeffrey Marty. À son arrivée, la police a remarqué des traces et des égratignures sur le bras de l'homme qui affirme avoir été "poussé et giflé", rapporte le site américain TMZ. Détour par la case prison pour l'ex-acolyte d'Alicia Silverstone, arrêtée pour violences conjugales.

Version diamétralement opposée dans l'entourage de la comédienne de 52 ans. Stacey Dash aurait tenté de résister à l'assaut de son mari qui voulait l'étouffer. Les traces retrouvées sur le bras de Jeffrey Marty ne seraient donc que la preuve d'une légitime défense. Lors de l'appel reçu par la police, que TMZ s'est procuré, l'ancienne pensionnaire de la Bronson Alcott High School demandait de l'aide et affirmait porter des marques autour du cou. Tout est bien qui finit plus ou moins bien : Stacey Dash a été remise en liberté contre une caution de 500 dollars (soit 460 euros), après 24 heures derrière les barreaux.