Star Academy : Cette candidate qui a été en couple avec un séduisant Bachelor

En sortant de la Star Academy, elle avait formé un joli duo avec son camarade de classe Michal, mêlant sa voix à la sienne sur le joli titre Viens jusqu'à moi. Mais celui qui fait battre le coeur d'Elodie Frégé est un autre homme. Le 26 mai 2022, la divine chanteuse s'est affichée pour la toute première fois auprès de son nouvel amoureux, alors qu'elle assistait au tournois de Roland-Garros, dans le 16e arrondissement de Paris. L'heureux élu ? Grégory Nicolaidis, fondateur de YouLoveWords, une entreprise leader du Content Marketing en France. Ancien professeur à Sciences Po, où il enseignait le marketing de contenu, il avait travaillé pendant 5 ans chez Universal Music.

Voilà qui doit changer le quotidien d'Elodie Frégé, qui avait plutôt l'habitude d'être en couple avec des comédiens. En 2018, alors qu'on la croyait encore en couple avec Cyril Mokaiesh, la chanteuse s'était effectivement affichée avec un autre homme : l'ancienne star de l'émission Le Bachelor, un gentleman plus si célibataire que ça, Gian Marco Tavani. Les tourtereaux s'étaient rencontrés lors d'un dîner, organisé chez une amie commune. Le magazine Paris Match ayant révélé la nature de leurs liens, ils avaient finalement accepté de se rendre aux Beaux-Arts, ensemble, lors de la Fashion Week de Paris, pour regarder le défilé Etam.

On a tous les deux des emplois du temps très chargés...

Leurs chemins ont malheureusement pris deux trajectoires différentes. "C'est vrai qu'on est très heureux ensemble, avouait le jeune homme auprès de Télé Loisirs. En ce moment, on a tous les deux des emplois du temps très chargés donc on se voit un peu moins mais on s'aime toujours autant. Concernant, le mariage ou les enfants, on laisse faire le temps." Ces projets ont finalement été rayés d'un trait de plume. Aujourd'hui, Gian Marco Tavani semble toujours être célibataire. Le bel Italien n'est pas le seul acteur qui a fait craquer Elodie Frégé. La jeune femme s'est, pendant quelques temps, montrée très proche de Grégory Fitoussi...