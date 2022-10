Star Academy : La famille d'un élève très énervé par l'émission, Michael Goldman pas épargné

Ce samedi 29 octobre se tenait le troisième rendez-vous hebdomadaire de la Star Academy version 2022 présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Pour la première fois depuis le début de l'aventure le samedi 15 octobre dernier, quatre personnes et uniquement des garçons étaient nominés : Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas. Ce sont finalement Ahcène et Cenzo qui ont été éliminés. Julien, en revanche, a été sauvé par le public pour la deuxième fois !

Et ce samedi, le frère de Julien, Mathieu Canaby, artiste-auteur-compositeur, a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram où il dénonçait "le montage absurde de la quotidienne". Pour soutenir son frère, le jeune homme a publié un long message en story Instagram avec une photo de Julien en train de chanter sur le plateau de la Star Ac'. Il n'a d'ailleurs pas hésité à adresser une petite pique au directeur Michael Goldman. "Votez tous 3 au 71500 now !! Bientôt les votes seront fermés. Votez ne serait-ce que pour contrer cet absurde portrait qu'ils ne cessent de faire de lui, juste avant de chanter en plus, c'est vraiment pas très propre... + la petite réflexion du directeur pas très fairplay non plus. Allez go !! Ce n'est que 0,99 centimes !!", a-t-il écrit. Au moment où Nikos a annoncé le nom de Julien au micro, son frère Mathieu et ses proches ont fait exploser leur joie. Merci le public !

Il est comme ça dans la vraie vie

En plus d'être proche de lui, Mathieu Canaby se montre visiblement très protecteur vis-à-vis de son petit frère de 20 ans. Quelques heures avant le prime, il a défendu le comportement du jeune candidat sur Instagram avec les propos suivants : "Il est comme ça dans la vraie vie (...) Son insolence est modelée à la sagesse, ce qui fait qu'il est nonchalant (...) Ça pousse les autres à vraiment faire sortir leurs plus bas instincts", a-t-il écrit. Il en a également profité de rendre des comptes envers Paola, autre candidate de l'émission : "L'autre [Paola] qui lui fait son procès devant tout le monde, alors qu'il suffisait simplement d'aller le voir discrètement (...) Elle a besoin de le faire devant tout le monde, de se montrer, de faire la donneuse de leçons (...) Il ne doit rien à personne", a-t-il insisté.