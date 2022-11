Star Academy : Léa à l'origine d'un mensonge, elle révèle s'être jouée de la production

Samedi 12 novembre 2022 était diffusé le cinquième prime de la Star Academy sur TF1. Ce sont encore une fois deux élèves qui se sont fait éliminer à l'issue de la soirée, à savoir Stanislas et Julien. Leurs camarades Anisha et Tiana ont quant à elles respectivement été sauvées par le public et le reste des académiciens. Ils ne sont donc désormais plus que six à continuer la compétition dont la fin approche déjà à grands pas. Parmi eux, on retrouve toujours Léa, la jeune candidate de 24 ans au tempérament de feu.

Depuis le début de la saison, elle n'a en effet aucun mal à se faire remarquer, autant de manière positive que négative. Qu'il s'agisse d'une "attitude jugée détestable" lors d'un prime ou au contraire d'une de ses performances très hot et réussie, Léa retient assez naturellement l'attention, ce qui fait d'elle une élève incontournable du château. Et sur les réseaux sociaux, elle est autant appréciée que critiquée. Un bon personnage donc pour le télé-crochet. Léa aurait pu toutefois passer à côté de l'aventure... si elle avait fait preuve d'honnêteté.

Je n'aurais jamais cru...

En effet, dans la quotidienne de la Star Academy, Léa a confié avoir menti à la production pour se donner toutes les chances d'être retenue. "Moi, je n'aurais jamais cru un jour dormir avec des gens. Pour passer les castings, je leur ai dit : 'moi, c'est mon rêve de faire connaissance avec les gens...' alors que c'est ma phobie, c'est ma hantise, genre, se brosser les dents avec des gens, prendre le petit déjeuner ensemble... c'est ma phobie", a-t-elle confié. Et de continuer : "Je leur ai dit : 'moi j'aime trop découvrir la passion des gens'".

Si au final, la vie en communauté n'était pas faite pour Léa, cette dernière a rapidement sur s'en accommoder. À tel point qu'aujourd'hui elle trouve cela "génial". "Tu es obligé de te faire des potes, tu vas rester six semaines ici", a-t-elle analysé. Léa a notamment tissé des liens très forts avec sa camarade Tiana, la benjamine de la saison âgée de 18 ans.