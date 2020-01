Star Academy : Nathalie André a failli "s'en prendre une" à cause d'un chanteur

Ce n'est pas la première fois que Nathalie André relate sa relation conflictuelle avec l'époque de la Star Academy. En 2015, interrogée par Eurovision-fr.net, elle déclarait alors : "La Star Academy ne représente que 10% de ma carrière, mais tout le monde ne me parle que de ça. En 2003, j'ai remplacé Alexia Laroche-Joubert à la direction de la Star Academy du fait du décès de son mari. Je n'avais pas eu le choix. Si je devais le refaire, je ne le referais pas. Personnellement, je l'ai très mal vécu car j'avais beaucoup d'émissions que j'avais en charge avec ma société sur toutes les chaînes, dont le Plus Grand Cabaret du monde, le Téléthon, les Victoires de la musique..." Toutefois, elle nuançait ses propos en rappelant que "ce fut une de [ses] expériences les plus intéressantes" car elle avait réussi à faire venir les plus grandes stars du moment.

Thomas Montet