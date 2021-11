Star Academy : Que devient Pierre qui a soudainement quitté l'aventure en direct ?

Ce samedi 13 novembre 2021 était diffusée la troisième et dernière partie des 20 ans de la Star Academy sur TF1. Pendant l'émission, Nikos Aliagas a notamment accueilli certains candidats de la saison 3 sur le plateau, saison remportée par Élodie Frégé en 2003. Outre la gagnante, ils sont nombreux à avoir marqué les esprits comme Sofia Essaïdi, Patxi ou encore Pierre. Ce dernier, âgé de 23 ans à l'époque, avait notamment offert aux téléspectateurs une sortie cultissime.

Le chanteur décrit comme "un vrai talent brut" par la directrice Nathalie André n'avait pas réussi à s'épanouir dans le château de Dammarie-lès-Lys ni à se faire à la vie en communauté. Ainsi, lors d'un prime en direct où il était nominé, Pierre n'avait pas souhaité attendre le résultat des votes et, sa prestation terminée, avait décidé de quitter l'aventure. "Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends", avait-il lancé avant de s'en aller "comme un prince".

Depuis, c'est toujours avec beaucoup de liberté que Pierre a poursuivi sa carrière dans la musique, loin de l'exposition médiatique. Après avoir formé le groupe Premix avec deux de ses camarades de la Star Ac' Romain et Édouard, et sorti l'album Chambre 15-12 en 2004, Pierre s'est lancé en solo. Et lors d'un voyage en Jamaïque, il a trouvé sa voie. En effet, l'artiste a depuis ce moment décidé de faire du reggae. "Apprendre à vivre différemment, vivre en se respectant, en respectant les autres. Ce n'est pas du tout ce que l'on nous apprend à faire que ce soit à l'école ou à travers les médias. On nous apprend à nous haïr mutuellement alors que le reggae nous apprend à nous aimer les uns les autres", expliquait Pierre à La Grosse Radio en septembre 2018 dans le cadre de la promotion de son album Voyageur.

En 2020, Pierre confiait travailler sur un nouvel album en studio toujours produit par ses soins et ses musiciens, Les Chillaz. Le projet intitulé Positif est enfin prêt à voir le jour et un premier extrait au texte engagé à même d'ores et déjà été dévoilé le 11 octobre dernier.