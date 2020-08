Pierre (Star Academy), un homme nouveau : ce qu'il est devenu

Difficile d'oublier celui qui se fait aujourd'hui appeler Pierre Nesta. En 2003, les téléspectateurs de TF1 faisaient sa connaissance lors de la saison 3 de la Star Academy. Edition remportée par Elodie Frégé. Et l'homme qui avait 23 ans à l'époque avait marqué les esprits en quittant de son plein gré le télé-crochet, en plein prime, alors qu'il était nominé. "Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends", avait-il lancé avant de quitter le plateau. Un moment qui avait beaucoup fait parler.

A l'époque, il avait les cheveux très courts et pas de barbe. Depuis, en toute logique, le chanteur a bien changé. Si en avril dernier, il affichait le même look capillaire que lors de la Star Academy, avec une petite barde en plus, de 2016 à 2019, c'est avec des cheveux plus longs et une belle barbe qu'il posait face à l'objectif pour ses photos Instagram. Le public devait donc avoir plus de mal à le reconnaître. Mais il y a un détail physique qui n'a pas changé : son regard perçant grâce à ses yeux clairs.