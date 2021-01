Star Academy : Quel candidat est sorti avec la fille d'un célèbre homme d'affaires

Mercredi 6 janvier 2021, Jérémy Chapron a fait un retour inattendu sur le petit écran. Le jeune homme a participé à Tous en Cuisine, sur M6. Accompagné de Valentina, la gagnante de l'Eurovision Junior, il suivait les conseils précieux donnés par Cyril Lignac pour préparer une galette des rois. Les internautes ont rapidement constaté que Jérémy ne leur était pas inconnu puisqu'il avait participé à la septième saison de la Star Academy en 2007. L'année suivante, le chanteur avait de nouveau beaucoup fait parler de lui pour sa relation amoureuse avec Sophie Tapie.

En effet, entre l'ex-complice de Quentin Mosimann et la fille de l'homme d'affaires Bernard Tapie, ce fut l'amour fou pendant presque deux ans. À l'époque, le couple avait même décidé d'emménager ensemble. Malheureusement, pour Jérémy, Sophie Tapie a fini par le quitter... du jour au lendemain ! En effet, elle avait craqué pour un autre dans les coulisses de l'émission Secret Story, en 2009, à savoir : Giovanni Castaldi, le demi-frère de Benjamin Castaldi. "On a beaucoup parlé tous les trois, enfin surtout Sophie et lui... Je ne suis pas stupide, je voyais bien qu'il se passait quelque chose mais qu'est-ce que je pouvais y faire ?", racontait Jérémy Chapron après leur rupture dans les pages de Public. Et d'ajouter : "Elle m'a dit qu'elle avait eu le coup de foudre et que c'était fini entre nous." En 2013, il se confiait à nouveau sur sa relation passée avec Sophie Tapie pour Closer, confiant : "On avait 18, 19 ans et une rupture n'est jamais drôle, surtout quand ça se passe un peu durement. Mais bon, c'est une histoire de jeunesse. Nous sommes en bon terme."

Aujourd'hui, Sophie Tapie est une femme mariée. Elle a épousé Jean-Mathieu Marinetti le 20 août 2020 à Saint-Tropez. De son côté, Jérémy Chapron n'a pas dévoilé s'il était en couple ou non. Côté carrière, il évolue toujours dans la musique mais en tant que coach vocal et directeur artistique. Il a notamment co-réalisé les albums du groupe Kids United.