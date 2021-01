Star Academy : Apparition surprise d'un candidat à la télé, son identité grillée sur la Toile

Mercredi 6 janvier 2021, Cyril Lignac et Jérôme Anthony étaient aux commandes d'un nouveau numéro de Tous en cuisine (M6). En ce jour de l'épiphanie, c'est la préparation d'une galette des rois qui était au programme. Un défilé relevé par la gagnante de l'Eurovision Junior 2020, la jeune Valentina. Cette dernière était assistée pour l'occasion de Jérémy Chapron. "Tu seras accompagnée de Jérémy, parce que tu fais partie des Kids United et Jérémy est le directeur artistique des Kids United et sera le commis ce soir", a pris soin d'indiquer Jérôme Anthony au moment des présentations. Sur le réseaux sociaux, les internautes se sont souvenus qu'il ne s'agissait pas du seul point fort de la carrière du jeune homme.

En effet, en 2007, il participait à la saison 7 de la Star Academy ! "Le commis de cuisine de la petite de l'Eurovision, aujourd'hui manager des Kids United, on est d'accord qu'il a fait la Star Ac ? Une des dernières sur TF1, quand on était 300 à regarder ?", a notamment relevé un twittos. "Oui, la saison avec Quentin !", a confirmé un autre. Et en effet, Jérémy Chapron a fait partie de la même promotion que Quentin Mosimann, le gagnant de la saison devenu depuis DJ. L'acolyte de Valentina avait quant à lui été éliminé en quart de finale.

Après cette percée médiatique, Jérémy a travaillé sur son premier album, paru en 2011. Il revenait sur le devant de la scène deux ans plus tard avec une reprise personnelle et remarquée de Paradis blanc, le célèbre tube de Michel Berger. Le jeune homme de 31 ans a également fait ses preuves en tant que compositeur puisqu'il a signé le titre Avancer de Garou, certifié par la suite disque de platine. Sa carrière prend un nouveau tournant en 2015 lorsqu'il est recruté pour participer à la réalisation du premier album des Kids United. Face au succès de l'opus, il devient officiellement le coach vocal et directeur artistique du groupe composé à l'époque de Carla, Ezra, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi. Il continue ensuite l'aventure avec les nouveaux membres, comme Valentina.