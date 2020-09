Star Academy truquée ? Mathieu Johann fait des révélations choc sur la prod'

Les récentes déclarations d'Isabelle Charles, ex-professeur de chant de la Star Academy, ont fait grand bruit. D'après son interview accordée au journal La Montagne, la victoire de Gregory Lemarchal en 2004 aurait été décidée par la production de l'émission. "Vous engagez Grégory et, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent, mais pas autant que Grégory...", a-t-elle balancé.

Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur un éventuel trucage du télé-crochet culte de la Une, déjà initié auparavant par George-Alain, candidat de la saison 2. Mais d'après Mathieu Johann, demi-finaliste face à Gregory Lemarchal et Lucie Bernardoni, il n'en serait rien. "On est dans une émission de télé-réalité. La prod scénarisait mais en fonction de ce qu'on leur donnait, de ce qu'on offrait comme prestation. Les gens sont tellement dingues. Ils pensent que tout est organisé", a-t-il déclaré auprès de Purecharts. Il l'assure, "il y avait une vraie place au hasard ".

Toutefois, Mathieu Johann reconnaît que la victoire de Gregory Lemarchal était bien attendue par tous, et ce dès le tout début de l'aventure. "Nous aussi on le disait parce que c'était évident que ce mec allait gagner ! La prod aurait pu le nommer 15 fois, il aurait été sauvé 15 fois", estime-t-il. La production avait donc la possibilité de rajouter son grain de sel dans le déroulé de l'émission.

L'ex de Clémence Castel se souvient d'ailleurs que l'année suivante, elle aurait tout fait pour empêcher Magalie Vaé de remporter son édition. "La prod ne voulait tellement pas en saison 5 que Magalie Vaé gagne qu'ils l'ont nommée tout le temps, tout le temps, tout le temps", révèle-t-il. Mais heureusement, et là où le trucage était finalement impossible, la chanteuse avec un public mobilisé derrière elle. "La France a choisi de la faire gagner : ça désespérait tout le monde, ce qui est injuste car Magalie est une super nana. Comme quoi la prod ne choisit pas tout". À défaut d'essayer...