Star Academy : Un candidat amoureux d'une prof', pari et beau râteau

"La musiiique, oui la musiiique. Je le sais, sera la clé, de l'amour de l'amitié". L'hymne de la saison 1 de la Star Academy a bien résumé l'édition. Tous les candidats se sont rapidement liés d'amitié. Et il y a aussi eu de l'amour avec Jenifer et Jean-Pascal Lacoste ou Mario Barravecchia et Jessica Marquez. Mais le public a sans doute oublié que l'un des élèves était amoureux... d'une professeure. Ou presque !

Samedi 30 octobre 2021, TF1 fête les 20 ans de la Star Academy en diffusant un premier prime consacré notamment à la première saison, en 2001. Ainsi, le public a pu retrouver Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, Patrice Maktav, Mario Barravecchia, François Roure et Jessica Marquez. Les professeurs Armande Altaï, Oscar Sisto, Kamel Ouali, Mathieu Gonet. L'ex-président d'Universal Music Pascal Nègre et la productrice Alexia Laroche-Joubert étaient aussi présents. Et, au début de l'émission, le présentateur Nikos Aliagas a rappelé à Armande Altaï : "Est-ce que vous vous souvenez qu'un élève était amoureux de vous ?"

Un magnéto a ensuite été diffusé. Les téléspectateurs se sont donc rappelés que François avait parié avec Djalil qu'il devait faire une déclaration d'amour à une professeure. En plein cours, il a donc confié à Armande Altaï : "J'en ai parlé avec Alexia hier soir, j'ai demandé s'il y avait la possibilité qu'on ait une table réservée à Paris pour que je puisse manger avec toi. Le problème c'est que je suis amoureux de toi. Je savais que tu allais rigoler." Son interlocutrice lui a donc répondu qu'elle était très flattée, mais qu'ils avaient du travail. Un beau râteau.