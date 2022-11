Star Academy : Une candidate "bouc émissaire" d'une professeure, ses douloureux souvenirs

En 2001, TF1 a donné le coup d'envoi de la saison 1 de la Star Academy. Une édition remportée par Jenifer. Et le succès était tel que la première chaîne a fait le choix de renouveler le programme. Un télé-crochet qui a perduré jusqu'en 2008 sur TF1 (et qui a fait son retour en octobre dernier pour le plus grand plaisir du public). Lors de la saison 8, le public a notamment pu faire la connaissance d'Alice Raucoules. A l'époque, la jeune femme avait 19 ans et déjà des rêves plein la tête. Mais son expérience ne s'est pas déroulée comme elle le pensait d'après ses propos dans une récente interview.

Alice Raucoules se fait un peu plus discrète depuis la fin de son aventure à la Star Academy et pourtant, elle fait toujours partie du milieu artistique. En 2014, c'est sur NRJ 12 que les téléspectateurs l'ont retrouvée dans la série Dreams, avec Magalie Vaé (gagnante de la Star Ac 5 en 2005) notamment. Elle est ensuite apparue dans plusieurs fictions dont Munch, Je te promets ou encore Le Stagiaire (en 2021). Et actuellement, c'est sur scène que le public peut l'admirer dans la pièce de théâtre Inavouable, à la Comédie des Champs-Elysées. Sans oublier certains projets musicaux qu'elle partage sur son compte Instagram. Côté privé, elle file le parfait amour avec Gus l'illusionniste (Augustin Petit de son vrai nom) que le public a pu voir dans Vendredi tout est permis (TF1). Les tourtereaux se sont unis en mai dernier à la mairie du 9e arrondissement de Paris avant d'organiser une nouvelle cérémonie, religieuse cette fois, au mois de septembre.

Une professeure "méchante" à la Star Academy

Mais ce n'est pas pour son histoire d'amour qu'elle était l'invitée de LaBeamTV sur Twitch, avec Jean-Pascal Lacoste (saison 1). Alice s'est confiée au sujet de la nouvelle saison de la Star Academy tout en revenant sur sa propre aventure. Et elle a fait quelques révélations. Comme le fait qu'elle a été larguée dans le plus grand secret lors du tournage. La belle blonde a également avoué qu'avec les autres élèves de sa promotion, l'entente n'était pas forcément au beau fixe : "Il n'y avait pas une super ambiance. Il n'y avait pas de rapports amicaux. Dans cette saison 2022, il y a plus de bienveillance qu'à mon époque. Les gens se prenaient trop au sérieux dans ma promo", a-t-elle déclaré.

Ce n'est pas tout. Alice Raucoules a également confié que l'une des professeures était loin d'être sympathique, surtout avec elle : "Elle était méchante. Elle est arrivée en cours de programme. Elle avait décidé d'être méchante qu'avec moi. J'étais son bouc émissaire. J'étais touchée. Aucun prof était de mon côté", s'est-elle souvenue en évoquant la coach de vie de l'époque, Marine Méchin. Espérons que malgré tout, Alice Raucoules garde de bons souvenirs de son aventure à l'hôtel de Brossier à Paris (la saison n'était exceptionnellement pas tournée au château de Dammarie-les-Lys).