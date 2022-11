Star Academy : Une candidate larguée sans le savoir pendant l'aventure, ses confidences hallucinantes

En 2008, TF1 a diffusé la saison 8 de la Star Academy. Une émission toujours présentée par Nikos Aliagas. Le public avait ainsi pu faire la connaissance des nouveaux élèves de la promotion, parmi lesquels Alice Raucoules. La jeune femme, qui avait 19 ans à l'époque, a été finaliste de la saison et a perdu face à Mickels. Mais ce n'est pas pour cette raison que son aventure a été difficile.

Avant de faire son entrée à l'hôtel de Brossier à Paris (le saison n'a exceptionnellement pas été tournée au château de Dammarie-les-Lys), Alice Raucoules était en couple. Un homme sur lequel elle pensait pouvoir compter pour la soutenir lors de son aventure. Pourtant, cela n'a pas été le cas. Mais la belle blonde ne l'a pas su immédiatement comme elle l'a confié à LaBeamTV sur Twitch (à partir de la 25e minute). "Je suis rentrée en couple et je suis sortie célibataire. Mon mec m'a larguée pendant la Star Academy. Ça faisait trois ans que j'étais avec lui, il avait donné à la prod toutes mes affaires pour que la production me les donne avant la finale. La production ne m'a rien dit pour ne pas me plomber le moral", a-t-elle révélé à David Barbet et Marie Telle. La sortie a donc été plus que violente pour l'ancienne élève de la Star Ac'.

Mais depuis, elle en a fait du chemin. Côté professionnel, elle fait toujours partie du milieu artistique. En 2014, elle était au casting de la série de NRJ 12 Dreams. Elle est ensuite apparue dans Munch, Je te promets ou encore Le Stagiaire (en 2021). Et actuellement, elle est à l'affiche de la pièce de théâtre Inavouable, à la Comédie des Champs-Elysées. Puis sur Instagram, elle partage ses projets musicaux.

Côté privé, Alice Roucoules est tout aussi comblée. Elle est en couple avec Gus Illusionniste (Augustin Petit de son vrai nom) que le public a notamment pu voir à plusieurs reprises dans Vendredi tout est permis (TF1). Les tourtereaux se sont même mariés en mai dernier à la mairie du 9e arrondissement. Ils ont ensuite fait une nouvelle cérémonie, religieuse cette fois, en septembre.