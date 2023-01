Star Academy : Une candidate vraiment méconnaissable, nouveau look incroyable

La Star Academy est l'une des émissions cultes de TF1 (raison pour laquelle elle a fait son grand retour après plusieurs années d'absence, le 15 octobre dernier). Le public se passionnait pour ce programme, présenté par Nikos Aliagas, durant lequel on peut suivre des anonymes lors de leurs cours de chant, de danse ou encore de théâtre. Au fil des années, nombreux sont les candidats à être passés par cette émission, dont Claire-Marie. Et depuis sa participation, la jeune femme a bien changé.

C'est en 2007 que la jeune femme a été révélée au grand public. Si elle était plutôt réservée et stressée au début de l'aventure, Marie-Claire a réussi à prendre en assurance au fil des semaines. Son talent et sa détermination lui ont permis de se hisser jusqu'en demi-finale, face à Quentin Mosimann (le gagnant) et Mathieu Edouard. Elle a ainsi pu partager de beaux duos avec Jenifer, Florent Pagny, Calogero ou encore Hélène Ségara. A l'époque, la jeune femme avait un look plutôt sage. Mais au fil du temps, elle semble s'être davantage lâchée comme on peut le constater sur son compte Instagram.

Le 18 janvier 2023, Claire-Marie est apparue dans un look rock et sauvage. On peut la voir poser sur une plage de Dubaï en maillot de bain noir, avec un maquillage très prononcé au niveau des yeux, avec une partie de ses cheveux surélevés et des bijoux blingbling. "Wesh c'était La Baronne du Bronx sur une plage à Dubaï.. qui se demandait bien ce qu'elle foutait là... Alors elle a mis ses plus beaux bijoux du Bronx et elle a posé sur cette plage pour immortaliser ce moment où plus rien n'avait de sens... et elle s'est promis d'aller le trouver ailleurs... le sien... de sens, à l'endroit d'où elle veut parler, chanter, jouer.. peut-être plus près de chez elle..", peut-on lire en légende de sa publication.