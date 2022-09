Star Academy : Une ex-candidate dévastée par la mort d'un être cher, son hommage bouleversant

Elle sait manier les mots comme elle chante. C'est avec poésie que Lucie Bernardoni a rédigé sa dernière publication. Un post dans lequel la finaliste de la Star Academy 4 (remportée par le défunt Grégory Lemarchal en 2004) a malheureusement annoncé une bien triste nouvelle.

Le mois d'août, généralement synonyme de vacances et de bonheur, a été marqué par une période sombre pour l'épouse de Patrice Maktav. Ses proches et elle ont vécu une épreuve il y a quelques semaines comme elle l'a dévoilé à sa communauté. Les internautes ont tout d'abord pu découvrir une tendre photo d'enfance sur laquelle Lucie Bernardoni apparaît avec un immense sourire. A ses côtés se trouve son grand-père, légèrement baissé pour être près d'elle et avec un petit sourire. Si le cliché respire le bonheur, la légende est quant à elle beaucoup plus triste.

C'est en effet pour annoncer la mort de son grand-père que Lucie Bernardoni a pris en main son clavier afin de lui rendre un bel hommage, le 6 septembre 2022. "Je n'avais pas ta nouvelle adresse, alors, j'écris là où ça volera vers toi. Les saisons passeront. (...) Et moi, je serai au milieu. J'essaierai une fois de plus de me frayer un chemin au milieu des autres, des gens pressés, des âmes un peu plus perdues que les autres, je le ferai. Du mieux que je peux. En tentant d'oublier que mon âme à moi, était beaucoup moins perdue près de toi. Tu la calmais. Tu m'as tant appris. La lecture, l'écriture, le vélo, la politesse, la vie", a-t-elle tout d'abord écrit.

Lucie Bernardoni a ensuite précisé qu'il avait essayé de lui faire aimer l'école. Un lieu privilégié pour lui puisqu'il était maître. "Un grand monsieur avec une âme d'enfant" qui a poussé son dernier souffle "un jour d'août, il y a quelques semaines". "Tu es parti comme on rêve, joliment. Simplement. Un après-midi, comme lorsque tu faisais la sieste sous la tonnelle quand j'étais petite", a poursuivi la jeune femme qui souffre d'une maladie génétique. C'est donc sans son grand-père qu'elle devra évoluer au fil des saisons, avec des moments parfois douloureux. "On dira à la pluie de ne pas venir trop souvent. Elle est déjà bien assez passée. Embrasse mes anges de Mars, d'Avril, d'Octobre et de Novembre. Et emporte avec toi mon coeur d'Août. Je te le donne. Sois heureux. À nos saisons. À mon pépé. René. Ta petite-fille", a-t-elle conclu son bel et déchirant message.