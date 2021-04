Stellia (The Voice) évoque une séquence bouleversante non diffusée : "On ne voit pas que je pleure"

Rien n'est jamais sûr dans The Voice et chaque étape peut apporter son lot de surprises. Les téléspectateurs ont notamment dû dire au revoir à Stellia Koumba après quelques semaines d'aventure, une candidate prometteuse qui avait débuté l'aventure au sein de l'équipe de Vianney, avant d'être repêchée par Florent Pagny. Malheureusement, elle n'a pas fait le poids face à ses concurrents lors des KO samedi 24 avril dernier...

Son coach a pris la lourde décision de s'en séparer après sa prestation sur le titre I Will Always Love You de Whitney Houston. Un titre qui cache une histoire très marquante pour Stellia comme elle l'a révélé dans Touche pas à mon poste jeudi 29 avril 2021. "La dernière fois que j'ai chanté cette chanson, j'étais sur une scène toulousaine. Et il y avait la maman de l'homme que j'aimais et j'ai dédié cette chanson à cet homme. C'était un amour impossible dû à la différence de nos couleurs de peau. Quand je chante I Will Always Love You, je me souviens de ça. On me voit d'ailleurs assez émue", a-t-elle raconté.

Un souvenir bouleversant qu'elle avait déjà évoqué sur le plateau de The Voice pendant le tournage, mais dont la séquence n'a pas été diffusée. "On ne voit pas qu'à la fin, je pleure. Le public scande mon nom car il comprend quand j'explique le pourquoi de cette chanson", a-t-elle fait savoir, très émue. Stellia Koumba aura quoi qu'il en soit fait forte impression auprès du grand public. Elle est aujourd'hui prête à lancer sa carrière dans la musique et a d'ores et déjà un premier single à proposer, intitulé Pense à moi, et disponible sur toutes les plateformes.