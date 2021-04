The Voice 2021, les KO : Silvio se blesse, Florent Pagny fait "à sa sauce" et se retrouve embêté

La semaine dernière, Marc Lavoine et Amel Bent ont ouvert le bal des KO dans The Voice. Les deux coachs ont été confrontés à des choix très difficiles pour ne retenir que quatre Talents dans leurs équipes. Samedi 24 avril 2021, c'était au tour de Florent Pagny et de Vianney. Lors de cette épreuve, chaque candidat se présente sur scène avec une chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. Les candidats retenus ont rendez-vous ensuite pour les cross-battles.

Vianney a dû affiner son équipe composée de Mentissa, Angelo, Julien, Paulo, Youssef, Aimée et Kay. (Pour rappel, le passage de The Vivi n'a pas été diffusé car le candidat ne fait plus partie de l'aventure).

AIMÉE : I LOVE ROCK'N'ROLL - JOAN JETT & THE BLACKHEARTS

Aimée n'est âgée que de 16 ans mais elle a pourtant tout d'une jeune rock star. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a choisi d'interpréter la célèbre chanson aux multiples reprises I love rock'n'roll. La jolie adolescente a fait preuve d'une grande assurance sur scène rendant très fier son coach Vianney. Sa prestation, aussi électrique fut-elle, ne lui a malheureusement pas permis de poursuivre l'aventure.

Aimée est éliminée par Vianney.

MENTISSA : UN POINT C'EST TOI - ZAZIE

À chacun de ses passages, Mentissa a régalé les coachs et surtout Vianney. Pour les KO, elle a décidé de frapper un grand coup en chantant en français pour la première fois sur le titre Un point c'est toi, de Zazie. Lors des répétitions, elle a rencontré quelques difficultés avec les notes mais une fois sur scène, la magie a opéré et bien avant qu'elle ne termine sa prestation, Vianney a appuyé sur le buzzer pour la garder dans son équipe.

Mentissa est sauvée par Vianney. Elle est qualifiée pour les cross-battles.

JULIEN : ÇA PLEURE AUSSI UN HOMME - GINETTE RENO

Julien a bien failli ne jamais se retrouver aux KO. D'abord dans l'équipe d'Amel Bent, la coach l'avait éliminé lors des battles et c'est Vianney qui l'a repêché in extremis. Julien doit donc se montrer à la hauteur des espérances de son nouveau coach. Il a choisi une chanson chère à son coeur, qui lui fait penser à sa famille. Comme toujours, il a fait preuve d'une grande maîtrise et d'une justesse impeccable sur la scène de The Voice. Malheureusement, Vianney estime qu'il n'a pas assez le niveau face aux autres candidats.

Julien est éliminé par Vianney.

PAULO : QUAND REVIENDRAS-TU - BARBARA

Paulo a assurémment une voix atypique. Vianney avait été charmé lors des auditions à l'aveugle, appréciant la poésie qui découlait de ses prestations. Il a continué sur sa bonne lancée lors des KO en interprétant une chanson de Barbara qui le touche particulièrement, pour le plus grand plaisir de son coach. Sur scène, il a fait véritablement honneur à la chanson française. Il en a été ému aux larmes et est également parvenu à bouleverser les coachs. Après un court suspens, Vianney a appuyé sur son buzzer pour le garder avec lui.

Paulo est sauvé par Vianney. Il est qualifié pour les cross-battles.

YOUSSEF : FALLING - HARRY STYLES

Youssef est sans doute le candidat le plus sensible de cette saison de The Voice. Il a encore souhaité émouvoir avec la chanson Falling de Harry Styles. Le charme a opéré mais le jeune homme a une nouvelle fois manqué de justesse et a besoin de travailler. Un point faible qui lui coûte sa place pour le reste de l'aventure.

Youssef est éliminé par Vianney.

ANGELO : BAD BOY - YSEULT

Angelo est l'un des candidats les plus talentueux de toute la saison d'après Vianney. L'artiste le considère comme un écorché vif qui a beaucoup de douceur. Avec le titre Bad Boy, à travers lequel il se reconnaît, il a dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité et a choisi de nous embarquer dans son histoire lors d'une performance en piano-voix. Pari réussi et Angelo a décroché sa place auprès de Vianney.

Angelo est sauvé par Vianney. Il est qualifié pour les cross-battles.

KAY : JE TE RENDS TON AMOUR - MYLÈNE FARMER

Kay est la dernière à passer bien que l'équipe de Vianney est déjà complète. Mais la jeune femme a encore toutes ses chances puisqu'en cas de coup de coeur, son coach peut redistribuer ses cartes et la sélectionner à la place d'un autre candidat. Lors des répétitions, il était très emballé par son choix car Kay a décidé de chanter en français pour la première fois. Sur scène, elle a livré une performance de haute volée avec une voix toujours plus angélique. Mais Vianney prend tout de même la lourde décision de se séparer de la jolie brune.

Kay est éliminée par Vianney.

Mentissa, Paulo et Angelo ont ainsi prochainement rendez-vous pour les cross-battles !

La compétition a continué avec l'équipe de Florent Pagny. Le chanteur a dû affiner son équipe composée de Giada, Stellia Koumba, Silvio Ilardo, Marie, Edgar, Azza, Marghe, Pottok on the sofa.

GIADA : NEVER ENOUGH - THE GREATEST SHOWMAN B.O

Elle impressionne les coachs depuis le début de la saison avec sa voix puissante. L'italienne est une candidate très redoutable qui est toujours apparue comme un coup de coeur pour Florent Pagny. Un coup de coeur qui s'est confirmé puisque l'artiste n'a pas attendu la fin de sa prestation pour appuyer sur son buzzer et ainsi la garder dans son équipe.

Giada est sauvée par Florent Pagny. Elle est qualifiée pour les cross-battles.

AZZA : ELASTIC HEART - SIA

Azza a choisi d'interpréter la célèbre chanson de Sia pour ses KO. Une chanson pas si simple à chanter et qui lui a donné du fil à retordre. Florent Pagny a donc salué sa maîtrise sur scène et ne trouve même rien à lui redire techniquement. Problème : elle ne se démarque pas suffisamment des quatre autres candidates féminines de son équipe, toutes capables de livrer la même interprétation. Le coach a décidé d'appuyer sur son buzzer, sous réserve malgré tout de changer d'avis au fil de la soirée et a pris une décision inédite. "J'ai envie de faire à ma sauce, je vais écouter les quatre et j'appuierai pour les quatre pour à la fin décider de celle qui se détache. On verra plus tard", a-t-il déclaré.

Azza est temporairement sauvée par Florent Pagny.

EDGAR : NE ME JUGEZ PAS - CAMILLE LELLOUCHE

Edgar, 17 ans seulement, a préparé une chanson qui en dit long sur lui : sa grande timidité, sa peur du regard des autres et surtout son envie de se libérer. Sa prestation est bouleversante et Edgar a tout d'un artiste accompli pour son jeune âge. C'est donc tout naturellement que Florent Pagny a décidé de le faire continuer l'aventure.

Edgar est sauvé par Florent Pagny. Il est qualifié pour les cross-battle.

MARIE : HEART OF GLASS - BLONDIE

Au tour de l'explosive et imprévisible Marie de passer. Aux auditions à l'aveugle, elle avait failli ne pas monter sur scène, alors submergée par la panique. Finalement, la jeune femme a eu raison de se lancer, se faisant une place au fil des épreuves. Ce fut encore une fois le cas lors des KO et elle a fait preuve d'une nouvelle énergie folle. Florent Pagny a appuyé sur son buzzer mais comme Azza avant elle, sa qualification n'est pas encore certaine.

Marie est temporairement sauvée par Florent Pagny.

POTTOK ON THE SOFA : TOUT DONNER - MAÎTRE GIMS

Pottok on the sofa est le seul groupe restant dans l'équipe de Florent Pagny. Pour se démarquer et faire preuve d'audace, le trio familial s'est attaqué à un morceau de Maître Gims. Leur proposition a très bien été exécutée et l'harmonie, toujours aussi incroyable. Mais Florent Pagny doit faire des choix et a décidé de s'arrêter là avec le groupe.

Pottok on the sofa est éliminé par Florent Pagny.

MARGHE : NATURE BOY - NAT KING COLE

Marghe a souhaité rendre hommage à son beau-père décédé avec ce morceau. Elle a pris un grand risque avec un titre difficile. Florent Pagny est scotché par sa performance hypnotique. Il a appuyé encore une fois sur son buzzer mais, comme Azza et Marie auparavant, la place de Marghe n'est pas encore assurée.

Marghe est temporairement sauvée par Florent Pagny.

STELLIA : I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON

Stellia a bien failli ne jamais se retrouver aux KO. D'abord dans l'équipe de Vianney, le coach l'avait éliminée lors des battles et c'est Florent Pagny qui l'a repêchée in extremis. Elle s'est lancée un pari très risqué en interprétant la chanson ultra célèbre et périlleuse I will always love you de Whitney Houston. Challenge réussi et Stellia a même obtenu une standing ovation. Mais tout comme ses camarades Azza, Marie et Marghe avant elle, Florent Pagny ne lui a pas assuré définitivement sa place dans la suite de l'aventure.

Stellia est temporairement sauvée par Florent Pagny.

SILVIO : J'ACCUSE - DAMIEN SAEZ

Silvio est le dernier talent de l'équipe de Florent Pagny. Il est un artiste à part entière, toujours prêt à faire le show. Il a débarqué avec une chanson de Damien Saez, J'accuse. Il avait prévu une mise en scène "gonflée" pour accompagner sa prestation mais lors des répétitions, le candidat est "tombé dans un trou" et s'est blessé à la jambe. Verdict : il s'est fait une entorse. C'est donc accompagné d'une bequille qu'il s'est présenté sur scène. Il est heureusement parvenu à livrer sa prestation malgré tout. Florent Pagny a salué son talent indéniable mais a choisi ne pas l'emmener plus loin avec lui.

Silvio est éliminé par Florent Pagny.

Florent Pagny devait pour finir déterminer à qui reviendront ses deux dernières places entre Marie, Azza, Marghe et Stellia. il a décidé de garder Marie et Margue.

Giada, Edgar, Marie et Margue ont ainsi prochainement rendez-vous pour les cross-battles !

