Stéphane Bern, "dame-pipi" : son premier job insolite

Il est aujourd'hui animateur télé connu et reconnu, le Monsieur Patrimoine de notre président de la République Emmanuel Macron, et surtout féru d'histoire. Mais Stéphane Bern a travaillé dur pour devenir l'homme qu'il est. Sa passion pour les familles royales ne date pas d'hier. Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, le franco-luxembourgeois de 57 ans raconte une anecdote amusante de sa jeunesse... toujours en rapport avec l'histoire !

Durant son adolescence, Stéphane Bern s'est essayé à plusieurs jobs. À l'âge de 17 ans, l'animateur, fidèle à lui-même, s'est dirigé vers un monument historique français : le Château de Versailles ! Et il en garde un souvenir plutôt rigolo. "Officiellement, j'étais hôte d'accueil mais la seule chose qu'on me demandait, c'était le chemin des toilettes !", lâche-t-il. C'est alors en qualité de "dame-pipi", ou plutôt "homme-pipi" que Stéphane Bern a finalement officié. Le voilà désormais incollable sur l'histoire des rois et reines français, mais aussi et surtout britanniques. Quel destin !

Stéphane Bern, retrouvailles avec Versailles 40 ans après

Quarante ans plus tard, il fait son retour à la résidence des rois de France pour une toute autre mission ! Pour la Saint-Sylvestre, Stéphane Bern sera aux commandes de Versailles sur son 31, un show diffusé sur France 2. Spectacle équestre, numéros du Moulin Rouge et du Paradis latin, un feu d'artifice... la soirée promet d'être grandiose ! "Et comme Versailles n'est pas seulement le palais des rois mais un monument qui appartient à la Nation, nous allons rendre hommage à tous ces héros du quotidien qui nous ont permis de vivre et même de survivre ces derniers mois : les commerçants, les soignants etc.", poursuit l'animateur. Enfin, des "grands noms de la scène française" sont attendus et des hommages aux regrettés Juliette Greco, Sean Connery et Annie Cordy seront rendus.

Mais en attendant le réveillon du 31 décembre, les téléspectateurs ont l'honneur de retrouver Stéphane Bern ce lundi 14 décembre 2020 sur France 3. L'animateur présente dès 21h05 un nouveau numéro de Secrets d'histoire consacré au célèbre compositeur Beethoven.

L'interview de Stéphane Bern est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star.