Stéphane Bern pistonné par Emmanuel Macron à France Télévisions ? Cyril Hanouna démonte la rumeur

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur une vieille rumeur, ce jeudi 23 septembre. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'animateur, qui fête aujourd'hui ces 47 ans, a joué à "Jeudi Vérité" avec son équipe. Face à Bernard Montiel, Cyril Hanouna a confié que Stéphane Bern avait été victime de racontars parce qu'il est un proche ami de Brigitte Macron. Mais d'après les informations de Baba, les bruits de couloirs étaient infondés et le féru d'Histoire n'a pas été pistonné ! "Il y a eu une rumeur à France Télévisions comme quoi il allait avoir beaucoup d'émission parce qu'il était à la soirée de l'entre-deux tours. Mais tout était prévu avant, il a pas eu besoin de ça parce qu'il est excellent. Les Français l'adorent !"

Ce à quoi Bernard Montiel, également grand ami de la Première dame, a acquiescé. "Il n'a pas besoin du couple Macron." Cyril Hanouna a ensuite demandé à son chroniqueur s'il serait prêt à partir sur une chaîne concurrente, si on lui proposait quelque chose ailleurs et si son amitié avec Brigitte Macron l'avait aidé dans sa carrière. "Je vais être sincère, on ne m'a rien proposé. Cela fait 37 ans que je suis à la télévision et je n'ai pas attendu le Président pour cela".

Celui qui présente Animaux Stars sur Animaux TV a confié qu'il avait rencontré Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions qui s'intéresse beaucoup à lui... "J'ai revu Delphine Ernotte au concert de Johnny... On me dit souvent 'tu fais très service publique'", a déclaré celui qui a eu une courte aventure avec l'actrice américaine Faye Dunaway. Mais que les fans de TPMP se rassurent, Bernard Montiel se sent bien au sein de l'équipe et ne compte pas quitter C8.