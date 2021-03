Stéphane Bern se confie sur son éducation sexuelle "avec des mecs" et son coming out

Le spécialiste des têtes couronnées et animateur Stéphane Bern faisait son coming out en 2009 dans le magazine Têtu. Neuf ans plus tard, le présentateur de Secrets d'Histoire confiait comment il avait annoncé à ses parents son homosexualité lors d'une interview avec Marc-Olivier Fogiel. Un souvenir toujours vivace dans la mémoire de Stéphane. "Je tournais autour du pot et mon père m'a dit : 'Il n'y a rien que l'on puisse me dire sur toi que je ne sache déjà... Ce qui compte, c'est que tu sois heureux.' J'ignorais que j'avais un père si ouvert. Je pensais même le contraire", expliquait-il avec tendresse.

En revanche, la mère de Stéphane n'a jamais voulu accepter la sexualité de son fils. "Impossible. Ma mère était fermée sur la question. Même si elle s'en doutait. Régulièrement, elle me faisait des piques assez violentes. (...) Nos rapports étaient trop compliqués, trop passionnels", expliquait-il. Pour autant, il confiait avoir toujours gardé un lien très fort avec elle, et ce malgré leurs divergences : "Elle reste très présente dans ma vie. C'est très facile d'aimer les gens quand ils ont disparu. J'ai adoré ma mère, mais elle était très dure avec elle-même et avec les autres. Je l'aurais déçue, forcément." Pire, l'auteur de Sagas indiquait que sa mère aurait sûrement préféré ne pas avoir de fils qu'un enfant homosexuel. "Elle me disait, et je pense qu'elle ne le pensait pas, enfin j'espère, qu'elle préférerait me voir mort qu'homosexuel", déclarait Stéphane sur RTL en 2018.

Quant à son éducation sexuelle, elle s'était faite "avec des mecs", comme il le confiait à Têtu en 2021, avec lesquels il a toujours gardé de très bons rapports. "Je suis resté ami avec toux ceux qui ont vraiment compté – il y en a trois. Quand on aime quelqu'un un jour, on l'aime pour toujours", confiait l'animateur décidément très sentimental.

Après une relation de dix ans avec un architecte d'intérieur nommé Cyril Vergniol, Stéphane était tombé amoureux de Lionel. Ensemble, ils avaient fait la couverture de Paris Match en 2017, devenant ainsi le premier couple gay à la Une de l'hebdomadaire.