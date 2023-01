Stéphane Plaza cible d'une rumeur morbide : tristes conséquences pour son père, le présentateur furieux

Stéphane Plaza est en colère. Ce mercredi 4 janvier 2023, le présentateur emblématique de M6 a fait une révélation qui fait froid dans le dos et qui a fait très peur à son papa Raymond, dont il est très proche.

Les personnalités sont parfois la cible de rumeurs. Il arrive que des mensonges sur leur vie amoureuse sortent dans la presse notamment. Et parfois, elles peuvent être au coeur d'un ragot beaucoup plus glauque. Certains ont déjà été annoncés morts, alors qu'il n'en était rien. De quoi inquiéter leurs proches. C'est ce qui est arrivé à Stéphane Plaza.

Une chaîne YouTube baptisée "Conteur du monde" a sorti une vidéo dont le titre est : "Il y a quelques minutes, le présentateur de télévision Stéphane Plaza est décédé à l'agonie". Il est expliqué qu'il a poussé son dernier souffle à l'âge de 52 ans, avant que son parcours professionnel ne soit retracé. On ne sait pas comment, mais son papa Raymond est tombé sur cette publication. Et, sans réfléchir, il s'est immédiatement rendu chez le meilleur ami de Karine Le Marchand.

On imagine donc que Stéphane Plaza a été réveillé en sursaut par son papa Raymond qui a eu la peur de sa vie. Sans surprise, il était en colère et n'a pas tardé à le faire savoir. "Qui peut faire ça ? À 1h30 mon père de 90 ans, vient de monter quatre à quatre, les six étages qui mènent à mon appartement. Honte à ces irresponsables", a-t-il écrit. Sans manquer de partager le lien de ladite vidéo. En se rendant sur le compte du Conteur du monde, on peut voir que Stéphane Plaza n'est pas le seul à avoir été annoncé mort. Christian Clavier, Michel Polnareff, Mimie Mathy ou encore Yannick Noah ont subi le même sort.

Fort heureusement tout comme les autres, Stéphane Plaza est en parfaite santé. Afin de présenter ses meilleurs voeux aux téléspectateurs, il avait dévoilé une vidéo sur laquelle il a les fesses à l'air. "La Lune du Bonheur sans perdre la bonne humeur. Faites vos voeux et ils se réaliseront sans plus tarder ! Une 'rainette' dans son élément. Laurent Ruquier sort de ce corps dans lequel tu 'm'habites'", avait-il écrit en légende de la publication.