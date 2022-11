Stéphanie de Monaco en deuil : son ex victime d'un terrible drame en République dominicaine

C'est un drame qui a dû réveiller tout un pan de la vie sentimentale mouvementée de Stéphanie de Monaco. Son ancien compagnon Mario Jutard a été victime d'une mort violente à l'âge de 71 ans : il a été retrouvé sans vie dans sa villa de Las Terrenas en République dominicaine, indique France Dimanche. Un drame qui a commencé par un cambriolage dans sa demeure de luxe mais la suite des événements fait état d'une agression particulièrement brutale, à laquelle il n'a pas survécu.

En effet, Mario Jutard, connu comme une figure de la nuit, qui était sur les lieux lors du vol dans sa maison, aurait été bâillonné puis étranglé à mort. "La police nationale dominicaine a ainsi affirmé que le décès a été provoqué par un traumatisme crânien et une compression manuelle du cou (autrement dit, une pendaison). Son corps a été transporté à l'Institut des sciences médico-légales de San Francisco de Macoris. La durée indéfinie des examens décalera d'autant les obsèques sur lesquelles la famille n'a pas transmis d'info", précise France Dimanche. Condamné pour une agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans, avait-il des ennemis prêts à en découdre à ce point lui, personnalité très connue des clubbeurs, s'interroge l'hebdomadaire.

Une rencontre durant la folle période des années 1980

La jeune et fougueuse Stéphanie de Monaco avait croisé le chemin de Mario Jutard à l'époque où la fille de Grace Kelly et du prince Rainier surfait sur le succès de Comme un ouragan. De passage à Los Angeles, celle qui venait de se séparer de l'acteur Rob Lowe était alors tombée sous le charme de celui qui était ancien mannequin, patron de la boîte de nuit branchée Vertigo et de quatorze ans son aîné. L'idylle a pris fin lorsqu'elle l'a quitté pour le producteur de musique Ron Bloom l'année suivante.

Aujourd'hui, Stéphanie de Monaco est l'heureuse maman de trois enfants. Louis (né le 26 novembre 1992) et Pauline (née le 4 mai 1994) sont nés de son mariage avec Daniel Ducruet. Puis viendra Camille, née le 15 juillet 1998 de sa relation avec son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb.

