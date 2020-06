Stéphanie de Monaco : Yacht et bikinis, ses filles Camille et Pauline s'éclatent

Depuis le déconfinement, entamé début juin à Monaco, les nièces du prince Albert ont multiplié les apparitions. À la tête de sa marque de mode Alter depuis près de 2 ans, Pauline Ducruet en a profité pour ouvrir une boutique éphémère et faire découvrir sa collection estivale à ses concitoyens. Un pop-up store lancé un an jour pour jour après son tout premier défilé parisien. De son côté, sa petite soeur a repris son rôle de présidente de l'association Be Safe, qu'elle a lancée avec des amies en 2017. Le 18 juin, Camille Gottlieb a été accueillie par le maire de Monaco et a reçu un minibus qu'elle utilisera cet été pour raccompagner chez eux de jeunes Monégasques trop alcoolisés pour prendre le volant.