Stéphanie (L'amour est dans le pré) "épuisée physiquement et moralement" : décision forte annoncée avec Hervé

En 2021, Hervé voit sa vie basculer avec sa participation à l'émission L'Amour est dans le pré. Polyculteur et éleveur de vaches picard, il a croisé le chemin de Stéphanie, aide-soignante de Normandie. Depuis, ils ne se quittent plus et leur complicité fait leur bonheur et pas seulement, ils sont devenus des candidats particulièrement populaires du show animé par Karine Le Marchand. Ils partagent régulièrement leur quotidien avec le public, les bons moments, mais aussi les plus délicats.

Dernièrement, Hervé avait surpris et amusé avec sa nouvelle coiffure, un look plutôt surprenant ! Ils sont aussi passés faire un coucou à Stéphane Plaza, le grand ami de Karine Le Marchand, pour lui demander de l'aide afin de dénicher un joli nid d'amour. Après avoir visité cinq maisons, et avoir joué avec la patience de l'animateur, ils ont trouvé leur bonheur et vivent ensemble. De quoi les emmener vers une nouvelle aventure telle que... le mariage ? Il fait partie des objectifs du joli couple mais il est en attente car un autre gros projet les attend ont-ils dit, sans donner plus détails... À présent, c'est une autre décision qu'ils ont prise, affichant leur choix avec autant de transparence que de pudeur.

Besoin de recul et de calme

Les amoureux champêtres ont surpris leur communauté ce 28 novembre 2022 avec un message très particulier en story : "Nous allons prendre un peu nos distances avec notre compte Insta pour un certain temps. Stéphanie est épuisée physiquement et moralement." Des mots accompagnés d'une chanson entraînante de Camila Cabello, une façon de ne pas trop inquiéter les fans ?

Cette annonce pourrait alimenter de nouveau l'idée d'un bébé à venir. En effet, nombreux sont les commentaires qui soulignent sur les récentes photos de Stéphanie qu'elle est charmante mais quelque peu fatiguée... signe d'un début de grossesse ? Dans un épisode de L'amour est dans le pré, l'agriculteur expliquait qu'ils "travaillaient" à fonder une famille. Sa compagne avait ajouté : "Tout le monde nous demande : 'Le bébé, c'est pour quand ?' Eh bien voilà, ça ne se fait pas sur commande ! Il faut laisser faire la nature."