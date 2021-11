Stéphanie (L'amour est dans le pré), révélations glaçantes sur son ex : "Je n'osais même plus sortir de chez moi"

Lundi 22 novembre 2021, dans la première partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, les téléspectateurs ont pu se rendre compte qu'Hervé et Stéphanie étaient toujours en couple. Une bonne nouvelle pour l'éleveur de vaches laitières de 43 ans et l'aide-soignante de 40 ans. La prétendante se réjouit d'avoir retrouvé l'amour mais aussi d'enfin avoir tiré un trait sur son ex-compagnon un peu flippant.

Comment oublier cette scène diffusée le 1er novembre sur M6 ! Après avoir passé une première nuit d'amour avec sa belle (sa première tout court pour lui), Hervé s'était rendu chez Stéphanie et avait fait une étrange découverte : elle avait gardé les photos de son ex dans un album. "Mon arrivée chez Stéphanie s'était bien passée mais j'avais senti tout de suite qu'elle était très stressée. Quand elle a apporté l'album, j'ai cru qu'elle allait me montrer ses parents. Et puis, en voyant les photos, je n'ai pas compris. Je l'ai laissée faire car j'ai senti qu'il fallait qu'elle le fasse pour elle, pour se libérer de sa relation passée", avait-t-il raconté plus tard lors d'une interview accordée à Télé Loisirs.

Et ces photos, elle les avait ensuite déchirées comme pour marquer le début d'une nouvelle vie. Un geste qu'elle explique auprès de nos confrères du Progrès. "Ça m'a vraiment soulagée de faire ça", lâche-t-elle. Et de poursuivre : "Mon ex habitait la même commune que moi. Il m'a embêtée à la limite du harcèlement. Je n'osais même plus sortir de chez moi car je me sentais surveillée."

Tout ça fait à présent partie du passé car Stéphanie est épanouie auprès d'Hervé. Ils espèrent avoir prochainement un enfant avant de se marier et ils ont expliqué pourquoi ils souhaitaient faire les choses dans cet ordre. "On parle plutôt de faire un bébé, parce qu'on a tous les deux la quarantaine et qu'il ne faut pas trop attendre", ont-ils confié à Télé Star. D'ailleurs, ils savent déjà où aura lieu la cérémonie. Avant de concrétiser ces beaux projets, l'aide-soignante a trouvé du travail près de chez son amoureux, le couple cherche à présent un logement.