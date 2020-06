Steve Bing a laissé des lettres d'adieux à ses enfants avant de se suicider

D'après les informations de Billy Bush, datées du dimanche 28 juin 2020, Steve Bing aurait laissé des mots à ses deux enfants, Damian Hurley (18 ans) et Kira Kerkorian (21 ans) avant de se donner la mort. Le journaliste américain, à la tête de la célèbre émission Access Hollywood, a expliqué que le scénariste avait laissé "une note pour chacun de ses enfants" juste avant son suicide, survenu lundi 22 juin 2020.

"J'ai des amis qui étaient très amis avec lui. Il faisait une dépression avec un grand D. L'affaire du coronavirus a clairement été un facteur. Ça l'a chamboulé. Une autre source me dit qu'il était très déprimé. Ses amis proches ont été choqués de sa mort. Des sources ont expliqué à Extra qu'il était bipolaire", énumère Billy Bush dans son émission.

"C'était un mec reclus et il s'est installé dans l'un des immeubles les plus populaires de Beverly Hills, où il y a avait le plus de gens, avec des rappeurs et tout. Il avait des problèmes d'argent", poursuit le journaliste américain. Le gardien de cet immeuble de luxe aurait retrouvé ces notes lorsque Steve Bing a volontairement chuté du 27e étage du bâtiment. Il les aurait ensuite transmises à la police de Los Angeles. Damian et Kira, les deux enfants du millionnaire défunt, pourraient bien hériter d'un pactole de 480 millions de dollars.

Elizabeth Hurley, la mère de Damian, avait déjà refusé une somme d'argent proposée par Steve Bing en 2002. Depuis, les deux ex étaient devenus plus proches. Elle lui avait même téléphoné pour le 18e anniversaire de leur fils, il y a un mois.

Kira, pour sa part, est née de la relation de son père avec la tenniswoman Lisa Bonder.